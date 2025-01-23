شاهد.. "التفحيط" يحوّل شارعاً بالرياض إلى ساحة تزهق الأرواح

الأهالي: أبلغنا "المرور" لردعهم و"البلدية" لوضع مطبات دون فائدة

تحوّل شارع سعود الكبير في حي القدس إلى مضمار لسباق الموت؛ بسبب كثرة التفحيط في هذا الشارع الذي أزهق الأرواح وأتلف الممتلكات.

وقال الأهالي لـ"سبق" إن المفحطين يمارسون التفحيط بلا رقيب، وقد تم إبلاغ المرور عدة مرات، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد تأذى، أيضاً، أصحاب المحال والبقالات على هذا الشارع، والذين أتلفت ممتلكاتهم بسببه.

وأضافوا: "تم رفع عدة شكاوى لبلدية الروضة؛ من أجل وضع مطبات في هذا الشارع لتقليل التفحيط في الشارع الذي لا يتعدى عرضه 15 متراً في كل اتجاه، ولكن بلا فائدة".

وبيّنوا: "عندما يقع حادث بسبب التفحيط تأتي مجموعة للمتضرر أو الطرف الثاني لإقناعه بأن ما حدث ليس تفحيطاً بل حادث سير"، مشيرين إلى أن هذه المنطقة محصورة دون أي مطب أو ممر مشاه، وهي منطقة تفحيط رئيسية.