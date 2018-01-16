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شاهد.. الجموع يشيعون الشهيد "النجعي" بحضور قيادات أمنيّة ومدنية

استشهد خلال إطلاق نار مع العناصر المعادية على حدود نجران

شيع أهالي مشلحة، بمحافظة صبيا شمال جازان، شهيد الواجب محمد يحيى النجعي، أحد منسوبي حرس الحدود بعد صلاة عصر اليوم الأحد، حيث أديت الصلاة عليه في جامع القرية.

 

ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة قريبة، بعد جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أقاربه وأصدقائه وأهالي القرية ، وقائد حرس حدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي، وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع، إبراهيم بن حسن الذروي، ورئيس مركز الكدمي.

 

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد صرح بأنه عند الساعة الخامسة من عصر أمس السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ تعرَّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف، وقذائف عسكرية عبر الحدود.

 

وأضاف بأنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية، وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية، والسيطرة على الموقف.

 

وأشار إلى أنه نتج من تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود محمد يحيى النجعي - تغمده الله بواسع رحمته، وتقبله في الشهداء.

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شاهد.. الجموع يشيعون الشهيد "النجعي" بحضور قيادات أمنيّة ومدنية
سبق

شيع أهالي مشلحة، بمحافظة صبيا شمال جازان، شهيد الواجب محمد يحيى النجعي، أحد منسوبي حرس الحدود بعد صلاة عصر اليوم الأحد، حيث أديت الصلاة عليه في جامع القرية.

 

ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة قريبة، بعد جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أقاربه وأصدقائه وأهالي القرية ، وقائد حرس حدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي، وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع، إبراهيم بن حسن الذروي، ورئيس مركز الكدمي.

 

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد صرح بأنه عند الساعة الخامسة من عصر أمس السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ تعرَّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف، وقذائف عسكرية عبر الحدود.

 

وأضاف بأنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية، وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية، والسيطرة على الموقف.

 

وأشار إلى أنه نتج من تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود محمد يحيى النجعي - تغمده الله بواسع رحمته، وتقبله في الشهداء.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
06:11 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:49 AM
استشهد خلال إطلاق نار مع العناصر المعادية على حدود نجران

شاهد.. الجموع يشيعون الشهيد "النجعي" بحضور قيادات أمنيّة ومدنية

A A A
محمد المواسي - جازان
11
20,837

شيع أهالي مشلحة، بمحافظة صبيا شمال جازان، شهيد الواجب محمد يحيى النجعي، أحد منسوبي حرس الحدود بعد صلاة عصر اليوم الأحد، حيث أديت الصلاة عليه في جامع القرية.

 

ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة قريبة، بعد جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أقاربه وأصدقائه وأهالي القرية ، وقائد حرس حدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي، وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع، إبراهيم بن حسن الذروي، ورئيس مركز الكدمي.

 

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد صرح بأنه عند الساعة الخامسة من عصر أمس السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ تعرَّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف، وقذائف عسكرية عبر الحدود.

 

وأضاف بأنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية، وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية، والسيطرة على الموقف.

 

وأشار إلى أنه نتج من تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود محمد يحيى النجعي - تغمده الله بواسع رحمته، وتقبله في الشهداء.

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