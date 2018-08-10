شاهد .. الجهات الأمنية تطهر حي المسورة بالعوامية وتفرض سيطرتها الأمنية

ضبطت موقعين لصناعة المقذوفات والمتفجرات

أنهت الجهات الأمنية اليوم فرض سيطرتها الأمنية بحي المسورة بالعوامية وطهرت الحي من الإرهابيين المتحصنين فيه، وذلك بعد عمليات أمنية نفذتها أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين والقبض على مجموعة آخرين، وأسفرت عمليات التمشيط الأمنية التي أجرتها عناصر قوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة، عن الكشف عن موقعين لتصنيع المقذوفات والقنابل المتفجرة في أحد المنازل في حي المسورة الذي تحصن فيه الإرهابيون قبل القضاء عليهم.



فيما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من قوات الطوارئ الخاصة وهم يمشطون حي المسورة.