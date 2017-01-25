شاهد.. الدفاع المدني يخرج "لكزس" سقطت في بركة صرف داخل منزل بحفر الباطن

تمت الاستعانة برافعة ثقيلة بعد هبوطها أرضًا

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن المدينة التي سقطت فيها مركبة من طراز "جيب لكزس" داخل حفرة صرف صحي في فناء منزل، مبينة أنَّها وقعت في حفر الباطن.



وقالت المديرية: "‏أخرج مدني ‫حفر الباطن سيارة سقطت في فناء منزل نتيجة هبوط بركة الصرف الصحي".



وأظهر فيديو متداول جانبًا من عملية إخراج السيارة، بيَّن استعانة الدفاع المدني برافعة ثقيلة لاستخراج السيارة.

