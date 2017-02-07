شاهد.. الديناصورات والمسرح الروماني يزينان جناح التعليم بالجنادرية

ترعاه "سبق" إعلامياً ويحوي ركناً خاصاً بـ"الروبوت" ومرسماً حراً ومخيماً كشفياً

تصوير: عبدالملك سرور: تعرض وزارة التعليم عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31، والذي ترعاه "سبق" إعلامياً مبادراتها للتحول الوطني 2020م للجمهور والتي تمثلت في خمس مبادرات منها تطوير نظام للتقويم الشامل للمقررات الدراسية.

وفي وسط الجناح وضعت مجسمات كبيرة للديناصورات ضمن حديقة الخيال العلمي لحياة الديناصورات والتي تأتي بمشاركة من مؤسسة واحة العلوم الترفيهية، وتستعرض فيها أسماء هذه الحيوانات التي انقرضت وتعريف الجمهور بها .

ويقدم المسرح الروماني عروضًا فلكلورية وترفيهية ومسابقات للأطفال والشباب والأسرة، كما يقدم المسرح المدرسي يوميًا للزوار أمسية بعد صلاة المغرب وأيضا مسرحية للأطفال بعد العشاء وألعاباً ومسابقات، ناهيك عن المخيم الكشفي والمرسم الحر اللذين يقدمان فعاليات متنوعة.

وقدمت وكالة المناهج والبرامج التربوية أربع مبادرات تمثلت في مسابقة معالم سعودية، مقتطفات من كتابي، الأيام العالمية: يوم المعلم ويوم اللغة العربية، والورش التربوية.

وفي الجانب المهني أفردت وزارة التعليم ركناً خاصاً بالروبوت وتصنيعه والتدريب عليه، والمسار الحديث، حيث يوجد صالة تضم أنشطة علمية متنوعة، مثل قياسات الماء والبحر، إضافة إلى 25 تجربة علمية في الجناح العلمي.