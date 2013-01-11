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شاهد .. "الرواد" بطلاً لبطولة .."تعليم الروضة" في كرة القدم

شاركت فيها 25 مدرسة تحت شعار: "لا للتعصب"

اختتمت فعاليات بطولة "لا للتعصب" لكرة القدم للمرحلة المتوسطة التي أقامها مكتب التعليم بالروضة التابع لإدارة التعليم بمنطقة الرياض في مدارس الشمس، بتتويج فريق "الرواد" بطلآ من بين 25 مدرسة مشاركة.

 

أقيمت البطولة تحت رعاية مساعد مدير مكتب تعليم الروضة للشؤون المدرسية سعيد القرني، وضيف النهائي الكابتن محمد الخراشي المدرب السابق ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً.

 

وحضر النهائي مشرف التربية البدنية خالد البراهيم، وآلين هورفات مدرب شباب النصر، والسيد "تيو بيريا" مدرب ناشئي النصر، والكابتن فهد بن محمد الجعفري مساعد مدرب براعم نادي الشباب.


شارك في البطولة  ٢٥ مدرسة تابعة لمكتب التعليم بحي الروضة، كان طرفا النهائي مدارس الرواد الأهلية ومتوسطة عمر بن أبي سلمة، فاز بلقب البطولة فريق مدارس الرواد الأهلية  ٢-١.

 

وكان ترتيب الفرق المشاركة على النحو التالي:

المركز الأول متوسطة الرواد الأهلية.
المركز الثاني متوسطة عمر بن أبي سلمة، المركز الثالث متوسطة الأمين، وحصل على لقب أفضل لاعب بدر الشهراني من متوسطة عمر بن أبي سلمة، وأفضل حارس يزيد الصقعبي من متوسطة الأمين، وهداف البطولة محمد الحميدان من متوسطة الأمين، وحصل على كأس الفريق المثالي واللعب النظيف فريق متوسطة عمر بن أبي سلمة.


في ختام البطولة؛ تم توزيع الجوائز على الفرق المشاركة من راعي المباراة سعيد القرني الذي هنأ المشاركين ووجه لهم كلمات التشجيع والدعم والتحلي بالأخلاق الرياضية والبعد عن التعصب الرياضي، كما قدم شكره وتقديره لمدارس الشمس ممثلة في منصور البصيلي، على حسن التنظيم والاستضافة للبطولة، وثمن دعمها الكبير للأنشطة التي تقام على مستوى المكتب.

 

وأبدى المدرب محمد الخراشي، سعادته بتواجده وبما شاهده من تنظيم رائع، ومستوى متميز للاعبين المشاركين وروح رياضية عالية، وأكد أن إقامة مثل هذه البطولات تعتبر مصنعاً للأجيال ومخارجاً أساسية للأندية، وأنها هي البذرة الأساسية يتبعها الاحتضان من الأندية ثم المنتخبات السعودية، واختتم "الخراشي" حديثه بالشكر لمكتب التعليم بالروضة والمدارس المستضيفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. "الرواد" بطلاً لبطولة .."تعليم الروضة" في كرة القدم
سبق

اختتمت فعاليات بطولة "لا للتعصب" لكرة القدم للمرحلة المتوسطة التي أقامها مكتب التعليم بالروضة التابع لإدارة التعليم بمنطقة الرياض في مدارس الشمس، بتتويج فريق "الرواد" بطلآ من بين 25 مدرسة مشاركة.

 

أقيمت البطولة تحت رعاية مساعد مدير مكتب تعليم الروضة للشؤون المدرسية سعيد القرني، وضيف النهائي الكابتن محمد الخراشي المدرب السابق ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً.

 

وحضر النهائي مشرف التربية البدنية خالد البراهيم، وآلين هورفات مدرب شباب النصر، والسيد "تيو بيريا" مدرب ناشئي النصر، والكابتن فهد بن محمد الجعفري مساعد مدرب براعم نادي الشباب.


شارك في البطولة  ٢٥ مدرسة تابعة لمكتب التعليم بحي الروضة، كان طرفا النهائي مدارس الرواد الأهلية ومتوسطة عمر بن أبي سلمة، فاز بلقب البطولة فريق مدارس الرواد الأهلية  ٢-١.

 

وكان ترتيب الفرق المشاركة على النحو التالي:

المركز الأول متوسطة الرواد الأهلية.
المركز الثاني متوسطة عمر بن أبي سلمة، المركز الثالث متوسطة الأمين، وحصل على لقب أفضل لاعب بدر الشهراني من متوسطة عمر بن أبي سلمة، وأفضل حارس يزيد الصقعبي من متوسطة الأمين، وهداف البطولة محمد الحميدان من متوسطة الأمين، وحصل على كأس الفريق المثالي واللعب النظيف فريق متوسطة عمر بن أبي سلمة.


في ختام البطولة؛ تم توزيع الجوائز على الفرق المشاركة من راعي المباراة سعيد القرني الذي هنأ المشاركين ووجه لهم كلمات التشجيع والدعم والتحلي بالأخلاق الرياضية والبعد عن التعصب الرياضي، كما قدم شكره وتقديره لمدارس الشمس ممثلة في منصور البصيلي، على حسن التنظيم والاستضافة للبطولة، وثمن دعمها الكبير للأنشطة التي تقام على مستوى المكتب.

 

وأبدى المدرب محمد الخراشي، سعادته بتواجده وبما شاهده من تنظيم رائع، ومستوى متميز للاعبين المشاركين وروح رياضية عالية، وأكد أن إقامة مثل هذه البطولات تعتبر مصنعاً للأجيال ومخارجاً أساسية للأندية، وأنها هي البذرة الأساسية يتبعها الاحتضان من الأندية ثم المنتخبات السعودية، واختتم "الخراشي" حديثه بالشكر لمكتب التعليم بالروضة والمدارس المستضيفة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
06:38 PM
شاركت فيها 25 مدرسة تحت شعار: "لا للتعصب"

شاهد .. "الرواد" بطلاً لبطولة .."تعليم الروضة" في كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت فعاليات بطولة "لا للتعصب" لكرة القدم للمرحلة المتوسطة التي أقامها مكتب التعليم بالروضة التابع لإدارة التعليم بمنطقة الرياض في مدارس الشمس، بتتويج فريق "الرواد" بطلآ من بين 25 مدرسة مشاركة.

 

أقيمت البطولة تحت رعاية مساعد مدير مكتب تعليم الروضة للشؤون المدرسية سعيد القرني، وضيف النهائي الكابتن محمد الخراشي المدرب السابق ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً.

 

وحضر النهائي مشرف التربية البدنية خالد البراهيم، وآلين هورفات مدرب شباب النصر، والسيد "تيو بيريا" مدرب ناشئي النصر، والكابتن فهد بن محمد الجعفري مساعد مدرب براعم نادي الشباب.


شارك في البطولة  ٢٥ مدرسة تابعة لمكتب التعليم بحي الروضة، كان طرفا النهائي مدارس الرواد الأهلية ومتوسطة عمر بن أبي سلمة، فاز بلقب البطولة فريق مدارس الرواد الأهلية  ٢-١.

 

وكان ترتيب الفرق المشاركة على النحو التالي:

المركز الأول متوسطة الرواد الأهلية.
المركز الثاني متوسطة عمر بن أبي سلمة، المركز الثالث متوسطة الأمين، وحصل على لقب أفضل لاعب بدر الشهراني من متوسطة عمر بن أبي سلمة، وأفضل حارس يزيد الصقعبي من متوسطة الأمين، وهداف البطولة محمد الحميدان من متوسطة الأمين، وحصل على كأس الفريق المثالي واللعب النظيف فريق متوسطة عمر بن أبي سلمة.


في ختام البطولة؛ تم توزيع الجوائز على الفرق المشاركة من راعي المباراة سعيد القرني الذي هنأ المشاركين ووجه لهم كلمات التشجيع والدعم والتحلي بالأخلاق الرياضية والبعد عن التعصب الرياضي، كما قدم شكره وتقديره لمدارس الشمس ممثلة في منصور البصيلي، على حسن التنظيم والاستضافة للبطولة، وثمن دعمها الكبير للأنشطة التي تقام على مستوى المكتب.

 

وأبدى المدرب محمد الخراشي، سعادته بتواجده وبما شاهده من تنظيم رائع، ومستوى متميز للاعبين المشاركين وروح رياضية عالية، وأكد أن إقامة مثل هذه البطولات تعتبر مصنعاً للأجيال ومخارجاً أساسية للأندية، وأنها هي البذرة الأساسية يتبعها الاحتضان من الأندية ثم المنتخبات السعودية، واختتم "الخراشي" حديثه بالشكر لمكتب التعليم بالروضة والمدارس المستضيفة.

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