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شاهد.. الزوار يتوافدون على جناح عمليات ٩١١ الأمني بالجنادرية

للاطلاع على ما يحتويه من خدمات يتم تقديمها للمستفيدين

شهد مقر جناح عمليات 911 التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية توافد عدد من الزوار للمهرجان الوطني للتراث و الثقافة الجنادرية (31) للاطلاع على ما يحتويه من خدمات يتم تقديمها للمستفيدين وفق منظومة متكاملة وتقنية عالية.

 

ويشمل الجناح صوراً عن المراحل التي مر بها المركز بمنطقة مكة المكرمة منذ تدشينه من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اضافة لفيلم عن المشروع ليتسنى للزائر معرفة ما يحتويه المركز من أقسام وخصائص.

 

الجدير بالذكر أن عمليات 911 انطلقت بمنطقة مكة المكرمة تشمل (17) محافظة وتضم كلاُ من الدوريات الأمنية، والمرور، وأمن الطرق، والدفاع المدني وجميعها تحت رقم واحد 911 بدلاً من ارقام الطوارئ السابقة اضافة إلى الهلال الأحمر ووزارة الصحة و النقل و المياه و الكهرباء كشركاء أساسيين للخدمات الأمنية والمشروع أحدث نقلة نوعية في العمل الأمني من حيث سرعة الاستجابة و التنسيق مع الجهات لإغاثة الملهوف بالحوادث بجميع أشكالها.

 

 ويقدر عدد المكالمات الواردة للمركز بمنطقة مكة المكرمة من 30.000 إلى 35.000 اتصال تقريباً بشكل يومي شامل الحوادث بأشكالها أو الخدمات الأخرى كالخدمات الإنسانية من إرشاد التائهين أو الاستفسار عن مواقع معينة وقد اضاف المركز الكثير لما تقدمه وزارة الداخلية لخدمة المواطن والمقيم وضيوف الرحمن.

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شاهد.. الزوار يتوافدون على جناح عمليات ٩١١ الأمني بالجنادرية
سبق

شهد مقر جناح عمليات 911 التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية توافد عدد من الزوار للمهرجان الوطني للتراث و الثقافة الجنادرية (31) للاطلاع على ما يحتويه من خدمات يتم تقديمها للمستفيدين وفق منظومة متكاملة وتقنية عالية.

 

ويشمل الجناح صوراً عن المراحل التي مر بها المركز بمنطقة مكة المكرمة منذ تدشينه من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اضافة لفيلم عن المشروع ليتسنى للزائر معرفة ما يحتويه المركز من أقسام وخصائص.

 

الجدير بالذكر أن عمليات 911 انطلقت بمنطقة مكة المكرمة تشمل (17) محافظة وتضم كلاُ من الدوريات الأمنية، والمرور، وأمن الطرق، والدفاع المدني وجميعها تحت رقم واحد 911 بدلاً من ارقام الطوارئ السابقة اضافة إلى الهلال الأحمر ووزارة الصحة و النقل و المياه و الكهرباء كشركاء أساسيين للخدمات الأمنية والمشروع أحدث نقلة نوعية في العمل الأمني من حيث سرعة الاستجابة و التنسيق مع الجهات لإغاثة الملهوف بالحوادث بجميع أشكالها.

 

 ويقدر عدد المكالمات الواردة للمركز بمنطقة مكة المكرمة من 30.000 إلى 35.000 اتصال تقريباً بشكل يومي شامل الحوادث بأشكالها أو الخدمات الأخرى كالخدمات الإنسانية من إرشاد التائهين أو الاستفسار عن مواقع معينة وقد اضاف المركز الكثير لما تقدمه وزارة الداخلية لخدمة المواطن والمقيم وضيوف الرحمن.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
04:29 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
06:58 AM
للاطلاع على ما يحتويه من خدمات يتم تقديمها للمستفيدين

شاهد.. الزوار يتوافدون على جناح عمليات ٩١١ الأمني بالجنادرية

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حاتم العميري - الرياض
4
5,625

شهد مقر جناح عمليات 911 التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية توافد عدد من الزوار للمهرجان الوطني للتراث و الثقافة الجنادرية (31) للاطلاع على ما يحتويه من خدمات يتم تقديمها للمستفيدين وفق منظومة متكاملة وتقنية عالية.

 

ويشمل الجناح صوراً عن المراحل التي مر بها المركز بمنطقة مكة المكرمة منذ تدشينه من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اضافة لفيلم عن المشروع ليتسنى للزائر معرفة ما يحتويه المركز من أقسام وخصائص.

 

الجدير بالذكر أن عمليات 911 انطلقت بمنطقة مكة المكرمة تشمل (17) محافظة وتضم كلاُ من الدوريات الأمنية، والمرور، وأمن الطرق، والدفاع المدني وجميعها تحت رقم واحد 911 بدلاً من ارقام الطوارئ السابقة اضافة إلى الهلال الأحمر ووزارة الصحة و النقل و المياه و الكهرباء كشركاء أساسيين للخدمات الأمنية والمشروع أحدث نقلة نوعية في العمل الأمني من حيث سرعة الاستجابة و التنسيق مع الجهات لإغاثة الملهوف بالحوادث بجميع أشكالها.

 

 ويقدر عدد المكالمات الواردة للمركز بمنطقة مكة المكرمة من 30.000 إلى 35.000 اتصال تقريباً بشكل يومي شامل الحوادث بأشكالها أو الخدمات الأخرى كالخدمات الإنسانية من إرشاد التائهين أو الاستفسار عن مواقع معينة وقد اضاف المركز الكثير لما تقدمه وزارة الداخلية لخدمة المواطن والمقيم وضيوف الرحمن.

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