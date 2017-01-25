النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "السجون" تكرم مصمم البوابة الأمنية الذكية وتستعرض مميزاتها

في حفل حضره كافة قيادات المديرية

كرم مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي في مقر المديرية العامة للسجون أمس الرائد مهندس سامي بن عيد اللحياني صاحب الفكرة التصميمية للبوابات الأمنية الذكية لمقرات السجون، بحضور كافة قيادات المديرية .

جاء ذلك في حفل تكريم تخلله تقديم عرض مرئي عن فكرة المشروع ومميزات البوابة الأمنية الذكية والأنظمة والتقنيات المستخدمة فيها ثم اختتم بنبذة تعريفية للسيرة العلمية والعملية للرائد مهندس اللحياني الحاصل على بكالوريوس عمارة من كلية تصاميم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز، وماجستير عمارة من كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود.

وكانت المديرية العامة للسجون قد دشنت في وقت سابق مشروع البوابات الأمنية الذكية في سجون مناطق المملكة، والتي تستوحي فكرة تصميمها معمارياً من الشعار الرسمي للسجون؛ حيث العين الساهرة على الأمن والتأهيل والرعاية للنزلاء والنزيلات المستفيدين من خدماتها الإصلاحية.

ويهدف المشروع في بنائه إلى توحيد الشكل المعماري المتميز لكافة المداخل في السجون، وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مشاريع السجون المتطورة، كما يحمل المشروع الجانب الأمني للسجون في تصميمه حيث صممت تلك البوابات الذكية وفق معايير علمية وعالمية لاتخاذ كافة التدابير والأنظمة الأمنية المتطورة، من أبرزها فحص وتسجيل بيانات المركبات بسرعة ودقة فائقة ودعمها بمجموعة من الأنظمة المتكاملة والمدمجة في نظام واحد تجعل منها بوابات ذكية ومتطورة.

وقد تم العمل في البوابات الأمنية والتي تم تزويدها بنظام الفحص الآلي للجزء السفلي من المركبة بحيث تقوم المركبة بالمرور فوق جهاز المسح الضوئي ثنائي المنظور لتسهيل رؤية أسفل المركبة وما فوق محور العجلة والدعامات العرضية وعرضها على شاشة عالية الجودة.

وتعمل البوابة على نظام القارئ الآلي لأرقام لوحات السيارات حيث تقوم الكاميرا بالتقاط صورة عالية الدقة للوحة المركبة ومن ثم تقوم بتحويل الصورة إلى بيانات توضح البلد والمنطقة وفئة المركبة ومعلومات التسجيل للمركبات ويعمل النظام في مختلف الظروف والأحوال الجوية.

إلى ذلك تم تزويد البوابات الأمنية بكاميرا تقوم بالتقاط صورة لرؤية من بداخل المركبة وعرضها على شاشة النظام بحيث تمكّن المختصين من التعرف على هوياتهم، أيضاً هناك كاميرا تقوم بالتقاط صورة شاملة للمركبة لمقارنتها بالبيانات الموجودة في قاعدة بيانات المركبة والتحقق من عدم استبدال لوحات المركبة.

السجون

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "السجون" تكرم مصمم البوابة الأمنية الذكية وتستعرض مميزاتها
سبق

كرم مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي في مقر المديرية العامة للسجون أمس الرائد مهندس سامي بن عيد اللحياني صاحب الفكرة التصميمية للبوابات الأمنية الذكية لمقرات السجون، بحضور كافة قيادات المديرية .

جاء ذلك في حفل تكريم تخلله تقديم عرض مرئي عن فكرة المشروع ومميزات البوابة الأمنية الذكية والأنظمة والتقنيات المستخدمة فيها ثم اختتم بنبذة تعريفية للسيرة العلمية والعملية للرائد مهندس اللحياني الحاصل على بكالوريوس عمارة من كلية تصاميم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز، وماجستير عمارة من كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود.

وكانت المديرية العامة للسجون قد دشنت في وقت سابق مشروع البوابات الأمنية الذكية في سجون مناطق المملكة، والتي تستوحي فكرة تصميمها معمارياً من الشعار الرسمي للسجون؛ حيث العين الساهرة على الأمن والتأهيل والرعاية للنزلاء والنزيلات المستفيدين من خدماتها الإصلاحية.

ويهدف المشروع في بنائه إلى توحيد الشكل المعماري المتميز لكافة المداخل في السجون، وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مشاريع السجون المتطورة، كما يحمل المشروع الجانب الأمني للسجون في تصميمه حيث صممت تلك البوابات الذكية وفق معايير علمية وعالمية لاتخاذ كافة التدابير والأنظمة الأمنية المتطورة، من أبرزها فحص وتسجيل بيانات المركبات بسرعة ودقة فائقة ودعمها بمجموعة من الأنظمة المتكاملة والمدمجة في نظام واحد تجعل منها بوابات ذكية ومتطورة.

وقد تم العمل في البوابات الأمنية والتي تم تزويدها بنظام الفحص الآلي للجزء السفلي من المركبة بحيث تقوم المركبة بالمرور فوق جهاز المسح الضوئي ثنائي المنظور لتسهيل رؤية أسفل المركبة وما فوق محور العجلة والدعامات العرضية وعرضها على شاشة عالية الجودة.

وتعمل البوابة على نظام القارئ الآلي لأرقام لوحات السيارات حيث تقوم الكاميرا بالتقاط صورة عالية الدقة للوحة المركبة ومن ثم تقوم بتحويل الصورة إلى بيانات توضح البلد والمنطقة وفئة المركبة ومعلومات التسجيل للمركبات ويعمل النظام في مختلف الظروف والأحوال الجوية.

إلى ذلك تم تزويد البوابات الأمنية بكاميرا تقوم بالتقاط صورة لرؤية من بداخل المركبة وعرضها على شاشة النظام بحيث تمكّن المختصين من التعرف على هوياتهم، أيضاً هناك كاميرا تقوم بالتقاط صورة شاملة للمركبة لمقارنتها بالبيانات الموجودة في قاعدة بيانات المركبة والتحقق من عدم استبدال لوحات المركبة.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
05:56 PM
في حفل حضره كافة قيادات المديرية

شاهد.. "السجون" تكرم مصمم البوابة الأمنية الذكية وتستعرض مميزاتها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
24,894

كرم مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي في مقر المديرية العامة للسجون أمس الرائد مهندس سامي بن عيد اللحياني صاحب الفكرة التصميمية للبوابات الأمنية الذكية لمقرات السجون، بحضور كافة قيادات المديرية .

جاء ذلك في حفل تكريم تخلله تقديم عرض مرئي عن فكرة المشروع ومميزات البوابة الأمنية الذكية والأنظمة والتقنيات المستخدمة فيها ثم اختتم بنبذة تعريفية للسيرة العلمية والعملية للرائد مهندس اللحياني الحاصل على بكالوريوس عمارة من كلية تصاميم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز، وماجستير عمارة من كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود.

وكانت المديرية العامة للسجون قد دشنت في وقت سابق مشروع البوابات الأمنية الذكية في سجون مناطق المملكة، والتي تستوحي فكرة تصميمها معمارياً من الشعار الرسمي للسجون؛ حيث العين الساهرة على الأمن والتأهيل والرعاية للنزلاء والنزيلات المستفيدين من خدماتها الإصلاحية.

ويهدف المشروع في بنائه إلى توحيد الشكل المعماري المتميز لكافة المداخل في السجون، وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مشاريع السجون المتطورة، كما يحمل المشروع الجانب الأمني للسجون في تصميمه حيث صممت تلك البوابات الذكية وفق معايير علمية وعالمية لاتخاذ كافة التدابير والأنظمة الأمنية المتطورة، من أبرزها فحص وتسجيل بيانات المركبات بسرعة ودقة فائقة ودعمها بمجموعة من الأنظمة المتكاملة والمدمجة في نظام واحد تجعل منها بوابات ذكية ومتطورة.

وقد تم العمل في البوابات الأمنية والتي تم تزويدها بنظام الفحص الآلي للجزء السفلي من المركبة بحيث تقوم المركبة بالمرور فوق جهاز المسح الضوئي ثنائي المنظور لتسهيل رؤية أسفل المركبة وما فوق محور العجلة والدعامات العرضية وعرضها على شاشة عالية الجودة.

وتعمل البوابة على نظام القارئ الآلي لأرقام لوحات السيارات حيث تقوم الكاميرا بالتقاط صورة عالية الدقة للوحة المركبة ومن ثم تقوم بتحويل الصورة إلى بيانات توضح البلد والمنطقة وفئة المركبة ومعلومات التسجيل للمركبات ويعمل النظام في مختلف الظروف والأحوال الجوية.

إلى ذلك تم تزويد البوابات الأمنية بكاميرا تقوم بالتقاط صورة لرؤية من بداخل المركبة وعرضها على شاشة النظام بحيث تمكّن المختصين من التعرف على هوياتهم، أيضاً هناك كاميرا تقوم بالتقاط صورة شاملة للمركبة لمقارنتها بالبيانات الموجودة في قاعدة بيانات المركبة والتحقق من عدم استبدال لوحات المركبة.

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,929
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,017
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,501

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة