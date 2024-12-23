شاهد.. "السعودية" الأقل عالمياً في أنظمة الضرائب.. شركاتها معفاة ومواطنوها بلا ضرائب دخل

انخفاض نسبة القيمة المضافة والدولة تقرر استثناء 100 سلعة لصالح المواطن

واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها دول العالم كأقل دولة في فرض الضرائب، حتى بعد إقرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2018.

جاء ذلك وفق مقارنة مع أنظمة الضرائب في العالم حيث يتضح بأن نظام الضرائب المقترح في السعودية مازال منخفضاً أو خالياً من الضرائب في مجالات محددة، ففي وقت تتراوح فيه ضريبة الدخل على الشركات من حوالي 17% إلى ما يقارب 40% فإنه ما تزال الشركات السعودية معفاة تماماً من أي ضريبة على الأرباح على عكس نظام الضريبة في كثير من دول العالم.

وإضافة إلى ذلك لا تفرض المملكة أي ضريبة دخل على المواطنين مقارنة بمتوسط ضريبة مقدارها 25% في الدول الأخرى والتي قد تصل إلى 40% في بعض الدول.

ومستوى ضريبة القيمة المضافة الذي تقرر تطبيقه في الربع الأول من عام 2018 ستكون في أدنى مستوياتها مقارنة بالدول الأخرى والتي قد تصل فيها الضريبة إلى 25%.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة القيمة المضافة إلا أن الحكومة السعودية قررت استثناء 100 سلعة أساسية من الضريبة لكونها من السلع الأساسية للمواطنين.

وكان وزير المالية قد أكد مساء أمس بأنه لن تكون هناك أي ضرائب دخل على المواطن والمقيم ولا ضريبة أرباح على الشركات السعودية.

وفيما يلي جدول يوضح نسب الضرائب في عدد من دول العالم ويظهر المملكة أقلها في نسبة ضريبة القيمة المضافة وعدم فرضها أي ضرائب على الدخل أو أرباح الشركات مقارنة بالدول الأخرى