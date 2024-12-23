النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

شاهد.. الشيخ عائض القرني في كليب إنشادي: آمنت بالمسيح

أطلقه المنشد موسى العميرة.. برعاية إلكترونية لـ"سبق"

 أطلق المنشد السعودي موسى العميرة "أبو علي" الكليب الإنشادي "آمنت بالمسيح"، الذي تَغَنّى فيه بالنبي عيسى عليه السلام، برعاية إلكترونية من "سبق"، وتزامناً مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد.
 
وكتب كلمات "الكليب" الداعية السعودي الشيخ الدكتور عائض القرني؛ حيث تُعتبر أول مبادرة من نوعها لشاعر ديني سعودي ومنشد سعودي.
 
وقال الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني: إنه أراد بهذه القصيدة أن يرسل رسالة إلى المسيحيين في الوطن العربي والغربي مفادها الحب والإخاء والسلام.
 
وأضاف أنه أراد لكلمات هذه القصيدة الشعرية أن تعكس مدى الحبّ للمسيح عيسى وأمه مريم البتول في قلوب المسلمين أجمعين، وأن توضح العلاقة بين المسيح وأخيه محمد صلى الله عليه وسلم.
 
ويأتي ظهور "الكليب" في هذا الوقت متزامناً مع احتفالات المسيحيين في العالم بميلاد السيّد المسيح.
 
وأشار الدكتور "القرني" إلى بعض الأبيات التي تَضَمّنتها القصيدة التي تحمل عنوان "آمنت بالمسيح"، وقال:
عِيسَى ابنَ مَرْيمَ يا حَبيبَ مُحمَدِ
بَشّرْتَ يا رُوحَ الإلَهِ بأَحْمَدِ
صَلَّى عَلَيكَ اللهُ فِي عَلْيَائِهِ
يَا ابنَ البَتُولِ خَلِيلَ كُلِّ مُوَحِّدِ
قَدْ أَوْجَبَ المُخْتَارُ حُبكَ شِرْعَةً
فِينَا وفِي الإيمَانِ لَمْ نَتَرَدد
 
من ناحيته، قال الدكتور حسن الحسيني: "هذا الكليب يأتي كحلقة ضمن حلقات مشروع "العذراء والمسيح"، الذي يهدف إلى توثيق عرى رسائل الأنبياء الكرام، وإظهار جمال العلاقة اﻷخوية بين النبييْن عيسى ومحمد عليهما السلام".
 
وبحسب المنشد "أبو علي"؛ فقد استغرق العمل في هذا "الكليب"، من الإعداد والتسجيل والتصوير، عدة شهور؛ حيث تم تصويره في مدينة طرابزون التركية تحت إشراف عام من الشيخ الدكتور حسن الحسيني، وإدارة الأستاذ ماجد أبو ناموس، وإخراج الأستاذ محمد طه.
#امنت_بالمسيح
‏#I_Believe_in_Jesus
كلمات:
#عائض_القرني
[email protected]_alqarnee
إنشاد:
#موسى_العميرة
[email protected]
إشراف عام:
#حسن_الحسيني
@7usain

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الشيخ عائض القرني في كليب إنشادي: آمنت بالمسيح
سبق

 أطلق المنشد السعودي موسى العميرة "أبو علي" الكليب الإنشادي "آمنت بالمسيح"، الذي تَغَنّى فيه بالنبي عيسى عليه السلام، برعاية إلكترونية من "سبق"، وتزامناً مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد.
 
وكتب كلمات "الكليب" الداعية السعودي الشيخ الدكتور عائض القرني؛ حيث تُعتبر أول مبادرة من نوعها لشاعر ديني سعودي ومنشد سعودي.
 
وقال الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني: إنه أراد بهذه القصيدة أن يرسل رسالة إلى المسيحيين في الوطن العربي والغربي مفادها الحب والإخاء والسلام.
 
وأضاف أنه أراد لكلمات هذه القصيدة الشعرية أن تعكس مدى الحبّ للمسيح عيسى وأمه مريم البتول في قلوب المسلمين أجمعين، وأن توضح العلاقة بين المسيح وأخيه محمد صلى الله عليه وسلم.
 
ويأتي ظهور "الكليب" في هذا الوقت متزامناً مع احتفالات المسيحيين في العالم بميلاد السيّد المسيح.
 
وأشار الدكتور "القرني" إلى بعض الأبيات التي تَضَمّنتها القصيدة التي تحمل عنوان "آمنت بالمسيح"، وقال:
عِيسَى ابنَ مَرْيمَ يا حَبيبَ مُحمَدِ
بَشّرْتَ يا رُوحَ الإلَهِ بأَحْمَدِ
صَلَّى عَلَيكَ اللهُ فِي عَلْيَائِهِ
يَا ابنَ البَتُولِ خَلِيلَ كُلِّ مُوَحِّدِ
قَدْ أَوْجَبَ المُخْتَارُ حُبكَ شِرْعَةً
فِينَا وفِي الإيمَانِ لَمْ نَتَرَدد
 
من ناحيته، قال الدكتور حسن الحسيني: "هذا الكليب يأتي كحلقة ضمن حلقات مشروع "العذراء والمسيح"، الذي يهدف إلى توثيق عرى رسائل الأنبياء الكرام، وإظهار جمال العلاقة اﻷخوية بين النبييْن عيسى ومحمد عليهما السلام".
 
وبحسب المنشد "أبو علي"؛ فقد استغرق العمل في هذا "الكليب"، من الإعداد والتسجيل والتصوير، عدة شهور؛ حيث تم تصويره في مدينة طرابزون التركية تحت إشراف عام من الشيخ الدكتور حسن الحسيني، وإدارة الأستاذ ماجد أبو ناموس، وإخراج الأستاذ محمد طه.
#امنت_بالمسيح
‏#I_Believe_in_Jesus
كلمات:
#عائض_القرني
[email protected]_alqarnee
إنشاد:
#موسى_العميرة
[email protected]
إشراف عام:
#حسن_الحسيني
@7usain

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
02:45 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
03:19 PM
أطلقه المنشد موسى العميرة.. برعاية إلكترونية لـ"سبق"

شاهد.. الشيخ عائض القرني في كليب إنشادي: آمنت بالمسيح

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
5,520

 أطلق المنشد السعودي موسى العميرة "أبو علي" الكليب الإنشادي "آمنت بالمسيح"، الذي تَغَنّى فيه بالنبي عيسى عليه السلام، برعاية إلكترونية من "سبق"، وتزامناً مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد.
 
وكتب كلمات "الكليب" الداعية السعودي الشيخ الدكتور عائض القرني؛ حيث تُعتبر أول مبادرة من نوعها لشاعر ديني سعودي ومنشد سعودي.
 
وقال الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني: إنه أراد بهذه القصيدة أن يرسل رسالة إلى المسيحيين في الوطن العربي والغربي مفادها الحب والإخاء والسلام.
 
وأضاف أنه أراد لكلمات هذه القصيدة الشعرية أن تعكس مدى الحبّ للمسيح عيسى وأمه مريم البتول في قلوب المسلمين أجمعين، وأن توضح العلاقة بين المسيح وأخيه محمد صلى الله عليه وسلم.
 
ويأتي ظهور "الكليب" في هذا الوقت متزامناً مع احتفالات المسيحيين في العالم بميلاد السيّد المسيح.
 
وأشار الدكتور "القرني" إلى بعض الأبيات التي تَضَمّنتها القصيدة التي تحمل عنوان "آمنت بالمسيح"، وقال:
عِيسَى ابنَ مَرْيمَ يا حَبيبَ مُحمَدِ
بَشّرْتَ يا رُوحَ الإلَهِ بأَحْمَدِ
صَلَّى عَلَيكَ اللهُ فِي عَلْيَائِهِ
يَا ابنَ البَتُولِ خَلِيلَ كُلِّ مُوَحِّدِ
قَدْ أَوْجَبَ المُخْتَارُ حُبكَ شِرْعَةً
فِينَا وفِي الإيمَانِ لَمْ نَتَرَدد
 
من ناحيته، قال الدكتور حسن الحسيني: "هذا الكليب يأتي كحلقة ضمن حلقات مشروع "العذراء والمسيح"، الذي يهدف إلى توثيق عرى رسائل الأنبياء الكرام، وإظهار جمال العلاقة اﻷخوية بين النبييْن عيسى ومحمد عليهما السلام".
 
وبحسب المنشد "أبو علي"؛ فقد استغرق العمل في هذا "الكليب"، من الإعداد والتسجيل والتصوير، عدة شهور؛ حيث تم تصويره في مدينة طرابزون التركية تحت إشراف عام من الشيخ الدكتور حسن الحسيني، وإدارة الأستاذ ماجد أبو ناموس، وإخراج الأستاذ محمد طه.
#امنت_بالمسيح
‏#I_Believe_in_Jesus
كلمات:
#عائض_القرني
[email protected]_alqarnee
إنشاد:
#موسى_العميرة
[email protected]
إشراف عام:
#حسن_الحسيني
@7usain

شارك برأيك
17
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,771
1200

1200

17 ديسمبر
5,426
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,786
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,133

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة