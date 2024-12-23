شاهد.. الشيخ عائض القرني في كليب إنشادي: آمنت بالمسيح

أطلقه المنشد موسى العميرة.. برعاية إلكترونية لـ"سبق"

أطلق المنشد السعودي موسى العميرة "أبو علي" الكليب الإنشادي "آمنت بالمسيح"، الذي تَغَنّى فيه بالنبي عيسى عليه السلام، برعاية إلكترونية من "سبق"، وتزامناً مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد.



وكتب كلمات "الكليب" الداعية السعودي الشيخ الدكتور عائض القرني؛ حيث تُعتبر أول مبادرة من نوعها لشاعر ديني سعودي ومنشد سعودي.



وقال الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني: إنه أراد بهذه القصيدة أن يرسل رسالة إلى المسيحيين في الوطن العربي والغربي مفادها الحب والإخاء والسلام.



وأضاف أنه أراد لكلمات هذه القصيدة الشعرية أن تعكس مدى الحبّ للمسيح عيسى وأمه مريم البتول في قلوب المسلمين أجمعين، وأن توضح العلاقة بين المسيح وأخيه محمد صلى الله عليه وسلم.



ويأتي ظهور "الكليب" في هذا الوقت متزامناً مع احتفالات المسيحيين في العالم بميلاد السيّد المسيح.



وأشار الدكتور "القرني" إلى بعض الأبيات التي تَضَمّنتها القصيدة التي تحمل عنوان "آمنت بالمسيح"، وقال:

عِيسَى ابنَ مَرْيمَ يا حَبيبَ مُحمَدِ

بَشّرْتَ يا رُوحَ الإلَهِ بأَحْمَدِ

صَلَّى عَلَيكَ اللهُ فِي عَلْيَائِهِ

يَا ابنَ البَتُولِ خَلِيلَ كُلِّ مُوَحِّدِ

قَدْ أَوْجَبَ المُخْتَارُ حُبكَ شِرْعَةً

فِينَا وفِي الإيمَانِ لَمْ نَتَرَدد



من ناحيته، قال الدكتور حسن الحسيني: "هذا الكليب يأتي كحلقة ضمن حلقات مشروع "العذراء والمسيح"، الذي يهدف إلى توثيق عرى رسائل الأنبياء الكرام، وإظهار جمال العلاقة اﻷخوية بين النبييْن عيسى ومحمد عليهما السلام".



وبحسب المنشد "أبو علي"؛ فقد استغرق العمل في هذا "الكليب"، من الإعداد والتسجيل والتصوير، عدة شهور؛ حيث تم تصويره في مدينة طرابزون التركية تحت إشراف عام من الشيخ الدكتور حسن الحسيني، وإدارة الأستاذ ماجد أبو ناموس، وإخراج الأستاذ محمد طه.

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