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شاهد.. الصغار يعبّرون عن مشاعرهم تجاه "بابا عبدالله" في جناح الطفل

​في مقر مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية في الجنادرية

 تصوير: عبدالله النحيط : خصصت مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية جناحا خاصا بالطفل، ليعبروا عن مشاعرهم تجاه الفقيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، في مقرها بمهرجان الجنادرية الحادي والثلاثين الذي ترعاه صحيفة "سبق" إعلامياً.

 

ويقدم الجناح، بأسلوب مبسط، نبذة عن حياة الملك الراحل وصفاته وإنجازاته، ويستعرض العبارة المأثورة عنه "لا تنسوني من دعائكم"، إضافة إلى بعض الألعاب الصغيرة مثل كلمة السر، وخط زمن الملك عبدالله، فكر ووصل، رتب ودون.

 

وفي زاوية أخرى من الجناح، وُضعت ألعاب مثل: تركيب الصور، اكتب رسالة للملك عبدالله، صوّر مع "بابا عبدالله"، سجل كلمة صوتية، إضافة إلى التعبير بالمقالات، وكذلك الرسم.

 

ويقدم جناح مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية خدمة تسجيل فيديو للأطفال وذويهم أيضا، عبر رسالة إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، يعبرون فيه عن مشاعرهم تجاهه، حيث يسجل ثم يحفظ ويرسل للشخص نفسه لتبقى للذكرى.

 

يذكر أن مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية تقيم "قافلة الملك عبدالله" التي تنطلق مرحلتها التعريفية من أرض الجنادرية ليجول في ١٦ مدينة سعودية، وينتهي بإقامة معرض "قيم وحكمة" في الرياض عام ٢٠١٨م، حيث يحتوي المعرض على أكثر من 500 صورة متنوعة عن الراحل في مختلف مراحل حياته، كما يحتوي على عدد كبير من مقتنيات وملابس ودروع وسيارات الملك التي كانت يقتنيها في حياته.

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شاهد.. الصغار يعبّرون عن مشاعرهم تجاه "بابا عبدالله" في جناح الطفل
سبق

 تصوير: عبدالله النحيط : خصصت مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية جناحا خاصا بالطفل، ليعبروا عن مشاعرهم تجاه الفقيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، في مقرها بمهرجان الجنادرية الحادي والثلاثين الذي ترعاه صحيفة "سبق" إعلامياً.

 

ويقدم الجناح، بأسلوب مبسط، نبذة عن حياة الملك الراحل وصفاته وإنجازاته، ويستعرض العبارة المأثورة عنه "لا تنسوني من دعائكم"، إضافة إلى بعض الألعاب الصغيرة مثل كلمة السر، وخط زمن الملك عبدالله، فكر ووصل، رتب ودون.

 

وفي زاوية أخرى من الجناح، وُضعت ألعاب مثل: تركيب الصور، اكتب رسالة للملك عبدالله، صوّر مع "بابا عبدالله"، سجل كلمة صوتية، إضافة إلى التعبير بالمقالات، وكذلك الرسم.

 

ويقدم جناح مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية خدمة تسجيل فيديو للأطفال وذويهم أيضا، عبر رسالة إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، يعبرون فيه عن مشاعرهم تجاهه، حيث يسجل ثم يحفظ ويرسل للشخص نفسه لتبقى للذكرى.

 

يذكر أن مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية تقيم "قافلة الملك عبدالله" التي تنطلق مرحلتها التعريفية من أرض الجنادرية ليجول في ١٦ مدينة سعودية، وينتهي بإقامة معرض "قيم وحكمة" في الرياض عام ٢٠١٨م، حيث يحتوي المعرض على أكثر من 500 صورة متنوعة عن الراحل في مختلف مراحل حياته، كما يحتوي على عدد كبير من مقتنيات وملابس ودروع وسيارات الملك التي كانت يقتنيها في حياته.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
09:23 PM
​في مقر مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية في الجنادرية

شاهد.. الصغار يعبّرون عن مشاعرهم تجاه "بابا عبدالله" في جناح الطفل

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زيد الخمشي - الرياض
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 تصوير: عبدالله النحيط : خصصت مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية جناحا خاصا بالطفل، ليعبروا عن مشاعرهم تجاه الفقيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، في مقرها بمهرجان الجنادرية الحادي والثلاثين الذي ترعاه صحيفة "سبق" إعلامياً.

 

ويقدم الجناح، بأسلوب مبسط، نبذة عن حياة الملك الراحل وصفاته وإنجازاته، ويستعرض العبارة المأثورة عنه "لا تنسوني من دعائكم"، إضافة إلى بعض الألعاب الصغيرة مثل كلمة السر، وخط زمن الملك عبدالله، فكر ووصل، رتب ودون.

 

وفي زاوية أخرى من الجناح، وُضعت ألعاب مثل: تركيب الصور، اكتب رسالة للملك عبدالله، صوّر مع "بابا عبدالله"، سجل كلمة صوتية، إضافة إلى التعبير بالمقالات، وكذلك الرسم.

 

ويقدم جناح مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية خدمة تسجيل فيديو للأطفال وذويهم أيضا، عبر رسالة إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، يعبرون فيه عن مشاعرهم تجاهه، حيث يسجل ثم يحفظ ويرسل للشخص نفسه لتبقى للذكرى.

 

يذكر أن مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية تقيم "قافلة الملك عبدالله" التي تنطلق مرحلتها التعريفية من أرض الجنادرية ليجول في ١٦ مدينة سعودية، وينتهي بإقامة معرض "قيم وحكمة" في الرياض عام ٢٠١٨م، حيث يحتوي المعرض على أكثر من 500 صورة متنوعة عن الراحل في مختلف مراحل حياته، كما يحتوي على عدد كبير من مقتنيات وملابس ودروع وسيارات الملك التي كانت يقتنيها في حياته.

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