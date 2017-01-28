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شاهد الطفلتين "رغد" و"رؤى" قبل أن تنال منهما وحشيّة العاملة الإثيوبية بجازان

انهالت عليهما ضربًا بالحطب في أثناء نومهما.. والأب يكشف تفاصيل الحادثة المأساوية

أثّرت الصور التي ظهرت بها الطفلتان "رؤى" و"رغد"، في نفوس أقاربهما ومتابعين لحادثة الضرب التي تعرضت لها الطفلتان، وبات يستذكر والدهما والأقرباء ملامحهما السابقة، قبل أن تنال منهما العاملة الإثيوبية ضربًا بالحطب وهما نائمتان، حصلت "سبق" على صورة للطفلتين جمعتهما في وقت سابق أثناء نزهة لأسرتهما.

 

وكان قد كشف رب الأسرة التي تعرضت للضرب من قِبل عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان، كواليس الحادثة المأساوية التي تعرضت لها أسرته، مشيرًا إلى أن العاملة تعمل لديهم منذ أربع سنوات، ولم يلاحظ عليها تغيّرًا حتى مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه فور ملاحظة التغير عليها بادر بحجز تذاكر لتسفيرها إلى أسرتها.

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شاهد الطفلتين "رغد" و"رؤى" قبل أن تنال منهما وحشيّة العاملة الإثيوبية بجازان
سبق

أثّرت الصور التي ظهرت بها الطفلتان "رؤى" و"رغد"، في نفوس أقاربهما ومتابعين لحادثة الضرب التي تعرضت لها الطفلتان، وبات يستذكر والدهما والأقرباء ملامحهما السابقة، قبل أن تنال منهما العاملة الإثيوبية ضربًا بالحطب وهما نائمتان، حصلت "سبق" على صورة للطفلتين جمعتهما في وقت سابق أثناء نزهة لأسرتهما.

 

وكان قد كشف رب الأسرة التي تعرضت للضرب من قِبل عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان، كواليس الحادثة المأساوية التي تعرضت لها أسرته، مشيرًا إلى أن العاملة تعمل لديهم منذ أربع سنوات، ولم يلاحظ عليها تغيّرًا حتى مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه فور ملاحظة التغير عليها بادر بحجز تذاكر لتسفيرها إلى أسرتها.

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
09:39 PM
انهالت عليهما ضربًا بالحطب في أثناء نومهما.. والأب يكشف تفاصيل الحادثة المأساوية

شاهد الطفلتين "رغد" و"رؤى" قبل أن تنال منهما وحشيّة العاملة الإثيوبية بجازان

A A A
محمد المواسي - جازان
32
77,289

أثّرت الصور التي ظهرت بها الطفلتان "رؤى" و"رغد"، في نفوس أقاربهما ومتابعين لحادثة الضرب التي تعرضت لها الطفلتان، وبات يستذكر والدهما والأقرباء ملامحهما السابقة، قبل أن تنال منهما العاملة الإثيوبية ضربًا بالحطب وهما نائمتان، حصلت "سبق" على صورة للطفلتين جمعتهما في وقت سابق أثناء نزهة لأسرتهما.

 

وكان قد كشف رب الأسرة التي تعرضت للضرب من قِبل عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان، كواليس الحادثة المأساوية التي تعرضت لها أسرته، مشيرًا إلى أن العاملة تعمل لديهم منذ أربع سنوات، ولم يلاحظ عليها تغيّرًا حتى مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه فور ملاحظة التغير عليها بادر بحجز تذاكر لتسفيرها إلى أسرتها.

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