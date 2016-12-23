شاهد.."العصيمي" يزور مصابيَن في حادث منسوبي القوات الخاصة بالطائف

تعرضا له على طريق "مكة- الطائف" برفقة زملاء لهما توفي منهم اثنان

قام قائد قوة الأمن الخاصة الثانيه اللواء فهد ناصر العصيمي، مساء أول أمس، بزيارة لمصابي منسوبي القوات الخاصة اللذين تعرضا لحادث مروري وأدخلا لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضهما لحادث مروري على طريق "مكة- الطائف" برفقة زملائهما الذين توفي منهم اثنان.

وقال "العصيمي"، إن الزيارة لمنسوبي القوات الخاصة المصابين تأتي للاطمئنان على صحتهما، وما يقدم لهما من رعاية طبية وعلاجية بالمستشفى، وتوفير كافة الإمكانات لحصولهما على الخدمات الصحية العالية، إضافة إلى أنها تأتي استشعاراً لأهمية الفرد بالمجموعة وأنه جزء غالٍ ومهم علينا كقيادة وضباط وأفراد يحتم علينا أن نكون دوماً إلى جانب كل فرد بالقوات الخاصة.

وأشاد بما وجده من رعاية وعناية صحية وعلاجية بالمستشفى الذي يعتبر أحد الصروح الطبية المهمة بالمحافظة في مجال تقديم الرعاية الصحية والكوادر الطبية المؤهلة.

وفي ختام الزيارة، التقى مدير البرنامج بالمستشفى الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، ونائبه الدكتور علي الزهراني، باللواء فهد العصيمي والضباط والأفراد المرافقين له، وتناول اللقاء الحديث عن الخدمات الصحية بالمحافظة والمشاريع التطويرية التي تجري بالمستشفى.