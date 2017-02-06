شاهد.. الفئران تغزو إحدى مدارس بنات خميس مشيط

مواطن وثق انتشارها في فناء الفصول وتم التخلص من بعضها

وثق مواطن انتشار فئران في أحد مدارس البنات في أحد الأحياء بمحافظة خميس مشيط، متسائلاً عن دور الصحة المدرسية تجاه صحة الطالبات والمعلمات وطرق مكافحتها.

وبينت الصور والفيديو التي حصلت عليها سبق وجود عدد من الفئران ومخلفاتها في فناء وفصول المدرسة، بعضها تم التخلص منه والبعض الآخر مازال حياً.