شاهد.. الفيديو الكامل لشجاعة "عواجي".. كيف واجه الأسلحة الرشاشة

المقطع أظهر محاولة هروب الإرهابيَّيْن واستيلائهما على الدورية الأمنية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الكامل للعملية الأمنية الناجحة التي نفذتها قوات الأمن فَجْر اليوم في العاصمة الرياض، وأسفرت عن مقتل اثنَيْن من الإرهابيين الخطيرين .



وكشف الفيديو الذي تبيّن أنه من تصوير مواطنة، تقطن في الحي نفسه الذي شهد المداهمة، عن بسالة العريف جبران عواجي، أحد منسوبي دوريات الأمن، الذي تعرَّض لإصابة طفيفة؛ إذ تمكن - بفضل الله - من التصدي للإرهابيَّيْن، وقتلهما، رغم أنهما يحملان أسلحة رشاشة، ويرتديان أحزمة ناسفة.

الفيديو أظهر محاولة هروب الإرهابيَّيْن واستيلائهما على الدورية الأمنية، وهي المحاولة التي أفشلها رجل الأمن عواجي، الذي تمكن من مناورة الإرهابيَّيْن وقتلهما مستخدمًا مسدسًا.

وكانت شجاعة عواجي قد تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب وعبارات شكر وثناء.

يُشار إلى أن عواجي صرح إلى "سبق" مطمئنًا على صحته، ومشيرًا إلى أن ما قام به يُعتبر من صميم عمله وواجبه الديني والوطني.