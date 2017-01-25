شاهد .. "المدني" يخمد حريقاً في "نويعمة وادي الدواسر"

مصادر تؤكّد عدم تسجيل حالات احتجاز أو إصابات

سيطرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، على حريق اندلع في غرفتين بأحد المنازل في النويعمة، دون تسجيل أيّ إصابات.

وقالت مصادر أمنية لـ "سبق"، إن مركز العمليات تلقى بلاغاً حول اندلاع حريق بغرفتين في منزل يتكوّن من دورين، وانتقلت الفرق بمركز النويعمة على وجه السرعة إلى موقع البلاغ.

وأضافت: "نجح أفراد الدفاع المدني في إخماد الحريق؛ الذي اقتصر بداخل الغرفتين في الدور الثاني، دون تسجيل حالات احتجاز أو إصابات في الموقع".