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شاهد.. "المفتي" يزور الشيخ السدلان للاطمئنان عليه بعد الوعكة الصحية

"السدلان" مثمناً زيارته: ليس غريباً عليه بناء أواصر المحبة مع الجميع

زار المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مساء الجمعة الماضي، فضيلة الشيخ صالح السدلان في منزله بحي الوادي، واطمأن على صحة الشيخ السدلان الذي يعاني من وعكة صحية.
 
ومن جانبه، ثمن الشيخ السدلان زيارة سماحة المفتي له، مشيداً بحرص سماحة المفتي على زيارة المريض وتواضع العلماء الذي ليس غريباً على سماحته وبناء أواصر المحبة مع الجميع.
 

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شاهد.. "المفتي" يزور الشيخ السدلان للاطمئنان عليه بعد الوعكة الصحية
سبق

زار المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مساء الجمعة الماضي، فضيلة الشيخ صالح السدلان في منزله بحي الوادي، واطمأن على صحة الشيخ السدلان الذي يعاني من وعكة صحية.
 
ومن جانبه، ثمن الشيخ السدلان زيارة سماحة المفتي له، مشيداً بحرص سماحة المفتي على زيارة المريض وتواضع العلماء الذي ليس غريباً على سماحته وبناء أواصر المحبة مع الجميع.
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
10:31 PM
"السدلان" مثمناً زيارته: ليس غريباً عليه بناء أواصر المحبة مع الجميع

شاهد.. "المفتي" يزور الشيخ السدلان للاطمئنان عليه بعد الوعكة الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مساء الجمعة الماضي، فضيلة الشيخ صالح السدلان في منزله بحي الوادي، واطمأن على صحة الشيخ السدلان الذي يعاني من وعكة صحية.
 
ومن جانبه، ثمن الشيخ السدلان زيارة سماحة المفتي له، مشيداً بحرص سماحة المفتي على زيارة المريض وتواضع العلماء الذي ليس غريباً على سماحته وبناء أواصر المحبة مع الجميع.
 

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