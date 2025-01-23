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شاهد .. "الملاحظ الرقمي" يراقب قاعات اختبار بـ "ثانوية" في جدة

الأول بالشرق الأوسط ويتيح مراقبة الطلاب من مقاعدهم بهدوء وراحة

استحدثت ثانوية المقريزي بجدة فكرة جريئة وغير مسبوقة عبر إطلاق مشروع "الملاحظ الرقمي" الرائد من نوعه والأول على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لتنفيذ اختبار بدون مراقبين من المعلمين يحقق العدالة لبناء جيل ملتزم بالقيم الإسلامية ومتفاعل مع التقنية. 

 

وقال القائد التربوي للمدرسة خالد البلادي لقناة عين التابعة لوزارة التعليم: إن الفكرة بدأت من الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، بتخصيص لجنة امتحان خاصة بالمتفوقين بعدد 30 طالبا، وهم العشرة الأوائل من كل صف بهدف إبعاد التوتر ومنحهم الثقة والرقابة الذاتية واستشعار رقابة الله.

 

وأضاف البلادي أن استثمار التقنية لتجويد التعليم والاختبارات هدف منشود ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 لافتا إلى اختيار عام 2018 للانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع في جميع قاعات ولجان المدرسة. 

 

وأشار إلى أن الملاحظ الرقمي عبارة عن قاعة امتحان مزودة بكاميرا حديثة التخصص بزاوية 360 درجة تنقل الصوت والصورة لغرفة الكونترول الموصولة بشاشتي مراقبة إحداها لدى قائد المدرسة والثانية مجاورة لقاعة اللجنة، يتواجد فيها الملاحظ ويتيح للمعلمين مراقبة الطلاب من مقاعدهم بهدوء وراحة. 

 

وتسعى ثانوية المقريزي بحسب المشرف على المشروع أمين صدقة الوزان لأن تتحول لمدرسة رقمية كاملة عبر التحقق الرقمي وصولا إلى حوسبة الاختبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "الملاحظ الرقمي" يراقب قاعات اختبار بـ "ثانوية" في جدة
سبق

استحدثت ثانوية المقريزي بجدة فكرة جريئة وغير مسبوقة عبر إطلاق مشروع "الملاحظ الرقمي" الرائد من نوعه والأول على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لتنفيذ اختبار بدون مراقبين من المعلمين يحقق العدالة لبناء جيل ملتزم بالقيم الإسلامية ومتفاعل مع التقنية. 

 

وقال القائد التربوي للمدرسة خالد البلادي لقناة عين التابعة لوزارة التعليم: إن الفكرة بدأت من الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، بتخصيص لجنة امتحان خاصة بالمتفوقين بعدد 30 طالبا، وهم العشرة الأوائل من كل صف بهدف إبعاد التوتر ومنحهم الثقة والرقابة الذاتية واستشعار رقابة الله.

 

وأضاف البلادي أن استثمار التقنية لتجويد التعليم والاختبارات هدف منشود ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 لافتا إلى اختيار عام 2018 للانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع في جميع قاعات ولجان المدرسة. 

 

وأشار إلى أن الملاحظ الرقمي عبارة عن قاعة امتحان مزودة بكاميرا حديثة التخصص بزاوية 360 درجة تنقل الصوت والصورة لغرفة الكونترول الموصولة بشاشتي مراقبة إحداها لدى قائد المدرسة والثانية مجاورة لقاعة اللجنة، يتواجد فيها الملاحظ ويتيح للمعلمين مراقبة الطلاب من مقاعدهم بهدوء وراحة. 

 

وتسعى ثانوية المقريزي بحسب المشرف على المشروع أمين صدقة الوزان لأن تتحول لمدرسة رقمية كاملة عبر التحقق الرقمي وصولا إلى حوسبة الاختبار.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
03:39 PM
الأول بالشرق الأوسط ويتيح مراقبة الطلاب من مقاعدهم بهدوء وراحة

شاهد .. "الملاحظ الرقمي" يراقب قاعات اختبار بـ "ثانوية" في جدة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
18
27,252

استحدثت ثانوية المقريزي بجدة فكرة جريئة وغير مسبوقة عبر إطلاق مشروع "الملاحظ الرقمي" الرائد من نوعه والأول على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لتنفيذ اختبار بدون مراقبين من المعلمين يحقق العدالة لبناء جيل ملتزم بالقيم الإسلامية ومتفاعل مع التقنية. 

 

وقال القائد التربوي للمدرسة خالد البلادي لقناة عين التابعة لوزارة التعليم: إن الفكرة بدأت من الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، بتخصيص لجنة امتحان خاصة بالمتفوقين بعدد 30 طالبا، وهم العشرة الأوائل من كل صف بهدف إبعاد التوتر ومنحهم الثقة والرقابة الذاتية واستشعار رقابة الله.

 

وأضاف البلادي أن استثمار التقنية لتجويد التعليم والاختبارات هدف منشود ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 لافتا إلى اختيار عام 2018 للانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع في جميع قاعات ولجان المدرسة. 

 

وأشار إلى أن الملاحظ الرقمي عبارة عن قاعة امتحان مزودة بكاميرا حديثة التخصص بزاوية 360 درجة تنقل الصوت والصورة لغرفة الكونترول الموصولة بشاشتي مراقبة إحداها لدى قائد المدرسة والثانية مجاورة لقاعة اللجنة، يتواجد فيها الملاحظ ويتيح للمعلمين مراقبة الطلاب من مقاعدهم بهدوء وراحة. 

 

وتسعى ثانوية المقريزي بحسب المشرف على المشروع أمين صدقة الوزان لأن تتحول لمدرسة رقمية كاملة عبر التحقق الرقمي وصولا إلى حوسبة الاختبار.

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