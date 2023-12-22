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شاهد.. الهلال الأحمر بمكة ينفذ دورة تدريبية في الإسعافات الأولية

احتفل في الباحة باليوم العالمي للإعاقة

أقيمت في مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال الشهر الجاري دورتان تدريبيتان استفاد منهما 50 فرداً من جميع الفئات العمرية.
 
وحصل المشاركون في الدورتين على معلومات نظرية وعملية عن كيفية التعامل مع الحالات الطبية الطارئة كتوقف القلب وتوقف التنفس، وتدربوا على الطرق الصحية لوقف النزيف وتجبير الكسور وكيفية التعامل مع حالات الغرق وحالات الحروق، كما تسلموا كتباً تحوي كامل مواضيع الدورة.
 
كما اطلع المشاركون على سيارة الإسعاف وعلى المعدات الطبية الإسعافية التي بداخلها، وتم تقديم شرح عن رحلة البلاغ من لحظة استلامه من المبلغ في غرفة العمليات حتى تحرك الفرقة الإسعافية ووصولها وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمرضى والمصابين.
 
على جانب آخر شارك الهلال الأحمر بالباحة في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة الذي نظمته جمعية الأطفال المعاقين بالباحة بقسمين توعوي وصحي وقسم خاص بالمتطوعات.
 
 وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن مشاركة الهلال الأحمر باليوم العالمي للإعاقة تأتي ضمن مسؤولياتنا الاجتماعية حتى يتم توعية المجتمع بالاستفادة من بعض الإسعافات الأولية التي يتوجب معرفتها عند حدوث أي طارئ.
 
وأوضح الزهراني أنه تم توزيع عدد من الإسعافات الأولية ومنشورات توعوية وتطوعية ومظلات تزامن مع تغير الأجواء والأمطار أثناء الفعالية بجانب التثقيف العملي مع الشرح من قبل المختصين حتى تتضح الصورة وتعم الفائدة.
 
 

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شاهد.. الهلال الأحمر بمكة ينفذ دورة تدريبية في الإسعافات الأولية
سبق

أقيمت في مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال الشهر الجاري دورتان تدريبيتان استفاد منهما 50 فرداً من جميع الفئات العمرية.
 
وحصل المشاركون في الدورتين على معلومات نظرية وعملية عن كيفية التعامل مع الحالات الطبية الطارئة كتوقف القلب وتوقف التنفس، وتدربوا على الطرق الصحية لوقف النزيف وتجبير الكسور وكيفية التعامل مع حالات الغرق وحالات الحروق، كما تسلموا كتباً تحوي كامل مواضيع الدورة.
 
كما اطلع المشاركون على سيارة الإسعاف وعلى المعدات الطبية الإسعافية التي بداخلها، وتم تقديم شرح عن رحلة البلاغ من لحظة استلامه من المبلغ في غرفة العمليات حتى تحرك الفرقة الإسعافية ووصولها وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمرضى والمصابين.
 
على جانب آخر شارك الهلال الأحمر بالباحة في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة الذي نظمته جمعية الأطفال المعاقين بالباحة بقسمين توعوي وصحي وقسم خاص بالمتطوعات.
 
 وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن مشاركة الهلال الأحمر باليوم العالمي للإعاقة تأتي ضمن مسؤولياتنا الاجتماعية حتى يتم توعية المجتمع بالاستفادة من بعض الإسعافات الأولية التي يتوجب معرفتها عند حدوث أي طارئ.
 
وأوضح الزهراني أنه تم توزيع عدد من الإسعافات الأولية ومنشورات توعوية وتطوعية ومظلات تزامن مع تغير الأجواء والأمطار أثناء الفعالية بجانب التثقيف العملي مع الشرح من قبل المختصين حتى تتضح الصورة وتعم الفائدة.
 
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
08:54 PM
احتفل في الباحة باليوم العالمي للإعاقة

شاهد.. الهلال الأحمر بمكة ينفذ دورة تدريبية في الإسعافات الأولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقيمت في مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال الشهر الجاري دورتان تدريبيتان استفاد منهما 50 فرداً من جميع الفئات العمرية.
 
وحصل المشاركون في الدورتين على معلومات نظرية وعملية عن كيفية التعامل مع الحالات الطبية الطارئة كتوقف القلب وتوقف التنفس، وتدربوا على الطرق الصحية لوقف النزيف وتجبير الكسور وكيفية التعامل مع حالات الغرق وحالات الحروق، كما تسلموا كتباً تحوي كامل مواضيع الدورة.
 
كما اطلع المشاركون على سيارة الإسعاف وعلى المعدات الطبية الإسعافية التي بداخلها، وتم تقديم شرح عن رحلة البلاغ من لحظة استلامه من المبلغ في غرفة العمليات حتى تحرك الفرقة الإسعافية ووصولها وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمرضى والمصابين.
 
على جانب آخر شارك الهلال الأحمر بالباحة في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة الذي نظمته جمعية الأطفال المعاقين بالباحة بقسمين توعوي وصحي وقسم خاص بالمتطوعات.
 
 وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن مشاركة الهلال الأحمر باليوم العالمي للإعاقة تأتي ضمن مسؤولياتنا الاجتماعية حتى يتم توعية المجتمع بالاستفادة من بعض الإسعافات الأولية التي يتوجب معرفتها عند حدوث أي طارئ.
 
وأوضح الزهراني أنه تم توزيع عدد من الإسعافات الأولية ومنشورات توعوية وتطوعية ومظلات تزامن مع تغير الأجواء والأمطار أثناء الفعالية بجانب التثقيف العملي مع الشرح من قبل المختصين حتى تتضح الصورة وتعم الفائدة.
 
 

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