تصوير: فايز الزيادي، ماجد البقمي
رصدت عدسة "سبق" فعاليات مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة "٣١" في يومه الثالث الذي شهد كثافة مضاعفة للزوار الرجال والشباب والأطفال عن اليومين الماضيين.
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد
خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟
شاهد .. اليوم الثالث للجنادرية "٣١" في صور
شهد كثافة من الزوَّار
تصوير: فايز الزيادي، ماجد البقمي
رصدت عدسة "سبق" فعاليات مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة "٣١" في يومه الثالث الذي شهد كثافة مضاعفة للزوار الرجال والشباب والأطفال عن اليومين الماضيين.
اعلان
شاهد .. اليوم الثالث للجنادرية "٣١" في صورصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-04
تصوير: فايز الزيادي، ماجد البقمي
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
11:14 PM
شهد كثافة من الزوَّار
شاهد .. اليوم الثالث للجنادرية "٣١" في صور
تصوير: فايز الزيادي، ماجد البقمي
رصدت عدسة "سبق" فعاليات مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة "٣١" في يومه الثالث الذي شهد كثافة مضاعفة للزوار الرجال والشباب والأطفال عن اليومين الماضيين.
شارك برأيك
كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:
اعلان
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى
03 فبراير
2,337
3000
01 فبراير
2,183
26 مليار دولار
29 يناير
2,997
جارية
26
يناير
مهرجان الغضا
تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير
مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر
تنتهي 24 فبراير
نجحوا مع فتياتنا
حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!
ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟
خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"
ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة
عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً
برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون
أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت
حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة
جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!
محمد الصيـعري