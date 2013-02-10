شاهد.. اليوم الثامن لـ"جنادرية 31" في صور

الأجنحة تنافست في مضاعفة للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة

تصوير - عبدالملك سرور: شهد اليوم الثامن لـ"جنادرية 31" حضورًا كثيفًا من الزوار تزامن مع نهاية الأسبوع، حيث غصت الطرق المؤدية للمهرجان ساعات طويلة.

وميدانيًا تنافست الأجنحة في مضاعفة الجهد والعطاء للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

وتضع "سبق" قراءها في قلب الحدث من خلال التغطيات واللقطات اليومية.