شاهد.. اليوم الثامن لـ"جنادرية 31" في صور
عيسى الحربي
سبق
2017-02-10
تصوير - عبدالملك سرور: شهد اليوم الثامن لـ"جنادرية 31" حضورًا كثيفًا من الزوار تزامن مع نهاية الأسبوع، حيث غصت الطرق المؤدية للمهرجان ساعات طويلة.
وميدانيًا تنافست الأجنحة في مضاعفة الجهد والعطاء للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.
وتضع "سبق" قراءها في قلب الحدث من خلال التغطيات واللقطات اليومية.
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:03 AM
الأجنحة تنافست في مضاعفة للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة
شاهد.. اليوم الثامن لـ"جنادرية 31" في صور
تصوير - عبدالملك سرور: شهد اليوم الثامن لـ"جنادرية 31" حضورًا كثيفًا من الزوار تزامن مع نهاية الأسبوع، حيث غصت الطرق المؤدية للمهرجان ساعات طويلة.
وميدانيًا تنافست الأجنحة في مضاعفة الجهد والعطاء للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.
وتضع "سبق" قراءها في قلب الحدث من خلال التغطيات واللقطات اليومية.