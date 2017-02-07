شاهد.. اليوم الخامس لـ"جنادرية 31" في صور

الأمطار استقبلت الزوار من العوائل في منظر بديع

تصوير: فايز الزيادي- عبدالله النحيط: سجَّل اليوم الخامس لـ"جنادرية 31" حدثًا مختلفًا عن الأيام الأربعة الماضية؛ إذ بدأت الأمطار تستقبل الزوار من العوائل في منظر بديع، واعتلت المظلات رؤوس الجمهور.



وواصل الأطفال اللهو في جنبات المعارض، وكذلك ارتفعت وتيرة الإقبال على الأكل والشرب بعد أن فتحت الأمطار الشهية.

