شاهد.. اليوم الرابع للجنادرية في صور

شهد توافدًا أشد كثافة من الأيام السابقة

تصوير: ماجد البقمي: أسدل أمس الأحد الرابع للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في "جنادرية 31" أبوابه أمام آخر زائر في اليوم الرابع استعدادًا للأيام المخصصة للرجال بدءًا من عصر الاثنين.

وشهد يوم الأحد توافدًا أشد كثافة من الأيام السابقة، ونشطت محال التحف والقطع الأثرية النادرة المعدة للبيع.

