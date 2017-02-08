شاهد.. اليوم السادس لـ"جنادرية 31" في صور

شهدت حضوراً كثيفاً من الزوار للاستمتاع بالفعاليات

تصوير: فايز الزيادي- عبدالملك سرور: شهد اليوم السادس لـ"جنادرية 31" حضوراً كثيفاً من الزوار للاستمتاع بالفعاليات التي لا تهدأ منذ الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة ليلاً.



وتضع "سبق" قراءها في قلب الحدث، من خلال التغطيات واللقطات اليومية.

