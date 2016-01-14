شاهد بالتفصيل .. انتصارات الجيش اليمني في معركة تحرير "صعدة"

ألحق مع رجال المقاومة خسائر موجعة بمليشيا الحوثي

تواصل وحدات الجيش اليمني ورجال المقاومة التقدم في عمق محافظة صعدة، وتحصد انتصارات مستمرة في معركة تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وتعد معركة صعدة واحدة من أهم المعارك التي تخوضها القوات المسلحة في مختلف المناطق والمحافظات.



وتتكون محافظة صعدة من 15 مديرية، ومساحتها 11،375كلم². وتكتسب صعدة أهمية استراتيجية من كونها معقل تمركز مليشيات الحوثي، إضافة إلى موقعها الجغرافي على حدود المملكة العربية السعودية وتحكمها في اثنين من أهم المنافذ البرية مع المملكة.



*جبهة كتاف والبقع

في الحادي عشر من شهر أكتوبر 2016م نفذت وحدات الجيش عملية عسكرية مباغتة بمساندة من قوات التحالف العربي تمكنت خلالها من استعادة منفذ البقع الحدودي مع المملكة العربية السعودية بمديرية كتاف والبقع المحاذية لإمارة نجران السعودية، وتوغلت وحدات الجيش في المديرية عشرات الكيلو مترات مكبدة المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



توالت الانتصارات وأعلن الجيش في الأول من يناير 2017م استكمال تحرير اللواء 101 مشاه الذي يبعد عن منفذ البقع حوالي 25 كلم، حيث تم تحرير جبل السنترال الاستراتيجي والتباب المحيطة به المطلة على مركز قيادة اللواء وسوق البقع، وانتهت تلك المعارك بتحرير اللواء بشكل كامل.



بعد تحرير اللواء101مشاة واصلت وحدات الجيش التقدم والزحف نحو الطريق الدولي الرابط بين السعودية وشرق صعدة.

وفي التاسع عشر من ديسمبر 2016م نفذت وحدات الجيش عملية عسكرية بغطاء جوي من طيران التحالف العربي نجحت خلالها في تحرير مثلث البقع الذي يربط بين محافظتي الجوف وصعدة. كما تمكنت وحدات الجيش من تحرير مواقع استراتيجية في جبهة البقع، أهمها:

- الجمارك الجديد.

- مهبط الطيران

العسكري.

- تباب عباسة.

- تباب الخشفة والثأر

وأبو طاغية.

- تبة ذرا عين.

-جبل البرقة الطويلة.

- جبل الشبكة عند سوق البقع.

- عرق الذياب.

- بير وموقع المطاع.

- سلاطح.

- بني.

كما تم فتح جبهة جديدة في البقع من جهة جبال العليب.

*جبهة باقم

في الخامس من شهر ديسمبر 2016م نفذت وحدات عسكرية بقيادة اللواء الخامس حرس حدود بإسناد من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي عملية عسكرية نوعية باتجاه مديرية باقم المحاذية لإمارة ظهران الجنوب السعودية، تمكنت خلالها من تحرير منفذ علب الحدودي والذي يبعد عن مدينة صعدة ما يقارب 150 كلم، وبذلك أصبحت المنافذ البرية بين اليمن والمملكة ضمن سلطة الجيش والشرعية.



وتوالت الانتصارات، وتمكنت القوات المسلحة من تحرير منطقة علب بشكل كامل، ثم واصلت تقدمها وتمكنت من تحرير منطقة مندبة بالكامل.



وواصلت وحدات الجيش تقدمها داخل مديرية باقم باتجاه مركز المديرية.



في منطقة مندبة تمكنت وحدات الجيش من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية. من بينها:

- قلل وتباب الشيباني.

- شعب القوم.

- شعب الزج.

- شعب النمر.

- مواقع أسعر.

- تبة العلم.

- السايلة.

- النمصاء اليمنية.

- منفذ علب اليمني.

- الموقع الغربي المطل على منطقة المريصغة.

- المواقع الشرقية بمندبة المطلة على الشطبة.

- التبة السوداء الشمالية في مندبة.

- موقع شبكة الاتصالات.

- مركز الوحدة الصحية بمندبة.

- مدرسة التوفيق بمندبة.

- سوق مندبة.

- موقع القعام السود.

وخلال المعارك تمكنت وحدات الجيش من قتل المئات من المغرر بهم المشاركين في صفوف المليشيات واستعادة مخازن أسلحة ثقيلة ومتوسطة وكميات من الذخائر. كما تم اكتشاف ونزع عدد من حقول الألغام التي زرعتها المليشيات قبل فرارها.



وتكتسب جبهة باقم أهمية استراتيجية كونها قريبة من منطقة ضحيان التي تختبئ فيها قيادات مليشيات الحوثي بمديرية مجز.



وتعد مدينة ضحيان مركزًا عسكرياً وفكرياً هامًا للمليشيات التي تخزن فيها الأسلحة وتقيم فيها معسكرات التدريب.

