النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

شاهد بالفيديو .. تحركات قاتل السفير الروسي قبل وقوع الحادثة

وقف على يساره ثم يمينه منتهزًا الفرصة بـ8 رصاصات

بدأ قاتل السفير الروسي المسلح التركي "مولود ميرت الطنطاش" خطواته لتنفيذ مهمته بأعصاب هادئة لا تدعو للريبة خلف السفير الروسي لدى تركيا "أندريه كارلوف"، الذي قتل أمس الاثنين أثناء افتتاحه معرض "روسيا بعيون الأتراك" في العاصمة أنقرة.

 

ولوهلة واحدة لم يتوقع أحد من الحضور إقدام الحارس الشخصي المكلف بمرافقة السفير في فعل أي مكروه، واستمر القاتل يتابع المشهد حارسًا للسفير يتلفت بهدوء كما هي طبيعة الحراس الشخصيين في العالم، وتحول من الجهة اليسرى للضحية إلى يمينه، خلف المترجم، الذي استمر منهمكًا في ترجمة حديث السفير من اللغة الروسية إلى التركية، بينما استمرت فلاشات المصورين تلتقط صورًا قريبة من الضيف.

 

وفي هذه الأثناء أدخل "الطنطاش" يده اليمنى في بدلته الرسمية مستلًّا سلاحه من نوع "مسدس" ويوجهه بسرعة خاطفة ناحية ظهر السفير، مطلقًا 8 رصاصات سريعة، ثم يهرب الحضور من القاعة في حالة هيستيرية وفزع كبير، ليبدأ القاتل في إعلان "بيانه" أمام كاميرات الفيديو التي فرّ أصحابها خارج القاعة.

 

وكانت وسائل إعلام تركية قد كشفت أن القاتل يدعى "مولود ميرت الطنطاش"، وهو من مواليد عام 1994م، وهو شرطي تركي يعمل في صفوف قوات مكافحة الشغب بالعاصمة التركية "أنقرة" منذ العام 2014، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد بالفيديو .. تحركات قاتل السفير الروسي قبل وقوع الحادثة
سبق

بدأ قاتل السفير الروسي المسلح التركي "مولود ميرت الطنطاش" خطواته لتنفيذ مهمته بأعصاب هادئة لا تدعو للريبة خلف السفير الروسي لدى تركيا "أندريه كارلوف"، الذي قتل أمس الاثنين أثناء افتتاحه معرض "روسيا بعيون الأتراك" في العاصمة أنقرة.

 

ولوهلة واحدة لم يتوقع أحد من الحضور إقدام الحارس الشخصي المكلف بمرافقة السفير في فعل أي مكروه، واستمر القاتل يتابع المشهد حارسًا للسفير يتلفت بهدوء كما هي طبيعة الحراس الشخصيين في العالم، وتحول من الجهة اليسرى للضحية إلى يمينه، خلف المترجم، الذي استمر منهمكًا في ترجمة حديث السفير من اللغة الروسية إلى التركية، بينما استمرت فلاشات المصورين تلتقط صورًا قريبة من الضيف.

 

وفي هذه الأثناء أدخل "الطنطاش" يده اليمنى في بدلته الرسمية مستلًّا سلاحه من نوع "مسدس" ويوجهه بسرعة خاطفة ناحية ظهر السفير، مطلقًا 8 رصاصات سريعة، ثم يهرب الحضور من القاعة في حالة هيستيرية وفزع كبير، ليبدأ القاتل في إعلان "بيانه" أمام كاميرات الفيديو التي فرّ أصحابها خارج القاعة.

 

وكانت وسائل إعلام تركية قد كشفت أن القاتل يدعى "مولود ميرت الطنطاش"، وهو من مواليد عام 1994م، وهو شرطي تركي يعمل في صفوف قوات مكافحة الشغب بالعاصمة التركية "أنقرة" منذ العام 2014، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
05:42 PM
وقف على يساره ثم يمينه منتهزًا الفرصة بـ8 رصاصات

شاهد بالفيديو .. تحركات قاتل السفير الروسي قبل وقوع الحادثة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
55
151,141

بدأ قاتل السفير الروسي المسلح التركي "مولود ميرت الطنطاش" خطواته لتنفيذ مهمته بأعصاب هادئة لا تدعو للريبة خلف السفير الروسي لدى تركيا "أندريه كارلوف"، الذي قتل أمس الاثنين أثناء افتتاحه معرض "روسيا بعيون الأتراك" في العاصمة أنقرة.

 

ولوهلة واحدة لم يتوقع أحد من الحضور إقدام الحارس الشخصي المكلف بمرافقة السفير في فعل أي مكروه، واستمر القاتل يتابع المشهد حارسًا للسفير يتلفت بهدوء كما هي طبيعة الحراس الشخصيين في العالم، وتحول من الجهة اليسرى للضحية إلى يمينه، خلف المترجم، الذي استمر منهمكًا في ترجمة حديث السفير من اللغة الروسية إلى التركية، بينما استمرت فلاشات المصورين تلتقط صورًا قريبة من الضيف.

 

وفي هذه الأثناء أدخل "الطنطاش" يده اليمنى في بدلته الرسمية مستلًّا سلاحه من نوع "مسدس" ويوجهه بسرعة خاطفة ناحية ظهر السفير، مطلقًا 8 رصاصات سريعة، ثم يهرب الحضور من القاعة في حالة هيستيرية وفزع كبير، ليبدأ القاتل في إعلان "بيانه" أمام كاميرات الفيديو التي فرّ أصحابها خارج القاعة.

 

وكانت وسائل إعلام تركية قد كشفت أن القاتل يدعى "مولود ميرت الطنطاش"، وهو من مواليد عام 1994م، وهو شرطي تركي يعمل في صفوف قوات مكافحة الشغب بالعاصمة التركية "أنقرة" منذ العام 2014، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,902
1200

1200

17 ديسمبر
5,380
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,089

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة