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شاهد: بتوجيه الأمير .. استعادة 7 ملايين م2 تعديات بـ "مشاش شقراء"

شبوك وعقوم والإزالة مستمرة منذ 3 أيام بعد تأخر استمر 4 سنوات

بدأت لجنة التعديات بإزالة التعديات التي أحدثها أحد المواطنين في الأراضي التابعة لمركز المشاش بمحافظة شقراء، بتوجيه من أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لتسترد بذلك ما يقارب 7 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية التي استولى عليها المعتدي.

 

جاء ذلك بعد ما وُصف بتأخير دام 4 سنوات  في إزالة تلك التعديات على الرغم من مطالبات الأهالي المتكررة وشكاواهم المستمرة، وبعدها جاء توجيه أمير الرياض حازماً وصارماً في خطابه الموجّه لمحافظة شقراء، والقاضي بأن تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي شمال مركز المشاش تأخر كثيراً، مشدداً على سرعة تنفيذ الإزالة واسترداد الأراضي الحكومية المعتدى عليها، مؤكداً تحميل المحافظة أيّ تأخير في التنفيذ.

 

وبناءً على التوجيه الحازم باشرت لجنة التعديات بالقصب بمساندة الجهات ذات العلاقة إزالة التعديات من شبوك وعقوم، لاسترداد أكثر من 7 ملايين متر مربع؛ إذ بدأت بتنفيذ الإزالة منذ 3 أيام ومازالت مستمرة في تنفيذ توجيه أمير الرياض وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكل عدالة وحزم.

 

وفي الصدد نفسه، ابتهج أهالي المشاش بإنصافهم من قِبل إمارة الرياض ورفع الضرر عنهم، واسترداد الأراضي الحكومية التي أبقيت لرعي مواشيهم، وقالوا: "إننا نلهج بخالص الدعاء لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على ما يقوم به من تلمس حاجات المواطنين وتطبيق الأنظمة على الجميع بكل عدالة وشفافية ومصداقية".

 

وجدّد الأهالي الشكر لرئيس مركز القصب سليمان القاسم؛ وأعضاء لجنة التعديات وبلدية القصب، ومديرية الزراعة بشقراء، وشرطة شقراء، والجهات المساندة والمشاركة في تنفيذ إزالة التعديات واستعادة الأراضي الحكومية من المعتدي عليها، وإشرافهم اليومي والمباشر على أعمال الإزالة ومتابعتها أولاً بأول.

 

وكانت "سبق"، قد نشرت في تقريرٍ سابقٍ توجيه أمير الرياض، بإزالة جميع التعديات التي أحدثها أحد المواطنين في أراضي مركز المشاش، وتطبيق الأنظمة والأوامر السامية بهذا الخصوص على الفور ودون تأخير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد: بتوجيه الأمير .. استعادة 7 ملايين م2 تعديات بـ "مشاش شقراء"
سبق

بدأت لجنة التعديات بإزالة التعديات التي أحدثها أحد المواطنين في الأراضي التابعة لمركز المشاش بمحافظة شقراء، بتوجيه من أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لتسترد بذلك ما يقارب 7 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية التي استولى عليها المعتدي.

 

جاء ذلك بعد ما وُصف بتأخير دام 4 سنوات  في إزالة تلك التعديات على الرغم من مطالبات الأهالي المتكررة وشكاواهم المستمرة، وبعدها جاء توجيه أمير الرياض حازماً وصارماً في خطابه الموجّه لمحافظة شقراء، والقاضي بأن تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي شمال مركز المشاش تأخر كثيراً، مشدداً على سرعة تنفيذ الإزالة واسترداد الأراضي الحكومية المعتدى عليها، مؤكداً تحميل المحافظة أيّ تأخير في التنفيذ.

 

وبناءً على التوجيه الحازم باشرت لجنة التعديات بالقصب بمساندة الجهات ذات العلاقة إزالة التعديات من شبوك وعقوم، لاسترداد أكثر من 7 ملايين متر مربع؛ إذ بدأت بتنفيذ الإزالة منذ 3 أيام ومازالت مستمرة في تنفيذ توجيه أمير الرياض وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكل عدالة وحزم.

 

وفي الصدد نفسه، ابتهج أهالي المشاش بإنصافهم من قِبل إمارة الرياض ورفع الضرر عنهم، واسترداد الأراضي الحكومية التي أبقيت لرعي مواشيهم، وقالوا: "إننا نلهج بخالص الدعاء لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على ما يقوم به من تلمس حاجات المواطنين وتطبيق الأنظمة على الجميع بكل عدالة وشفافية ومصداقية".

 

وجدّد الأهالي الشكر لرئيس مركز القصب سليمان القاسم؛ وأعضاء لجنة التعديات وبلدية القصب، ومديرية الزراعة بشقراء، وشرطة شقراء، والجهات المساندة والمشاركة في تنفيذ إزالة التعديات واستعادة الأراضي الحكومية من المعتدي عليها، وإشرافهم اليومي والمباشر على أعمال الإزالة ومتابعتها أولاً بأول.

 

وكانت "سبق"، قد نشرت في تقريرٍ سابقٍ توجيه أمير الرياض، بإزالة جميع التعديات التي أحدثها أحد المواطنين في أراضي مركز المشاش، وتطبيق الأنظمة والأوامر السامية بهذا الخصوص على الفور ودون تأخير.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
11:11 AM
شبوك وعقوم والإزالة مستمرة منذ 3 أيام بعد تأخر استمر 4 سنوات

شاهد: بتوجيه الأمير .. استعادة 7 ملايين م2 تعديات بـ "مشاش شقراء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت لجنة التعديات بإزالة التعديات التي أحدثها أحد المواطنين في الأراضي التابعة لمركز المشاش بمحافظة شقراء، بتوجيه من أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لتسترد بذلك ما يقارب 7 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية التي استولى عليها المعتدي.

 

جاء ذلك بعد ما وُصف بتأخير دام 4 سنوات  في إزالة تلك التعديات على الرغم من مطالبات الأهالي المتكررة وشكاواهم المستمرة، وبعدها جاء توجيه أمير الرياض حازماً وصارماً في خطابه الموجّه لمحافظة شقراء، والقاضي بأن تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي شمال مركز المشاش تأخر كثيراً، مشدداً على سرعة تنفيذ الإزالة واسترداد الأراضي الحكومية المعتدى عليها، مؤكداً تحميل المحافظة أيّ تأخير في التنفيذ.

 

وبناءً على التوجيه الحازم باشرت لجنة التعديات بالقصب بمساندة الجهات ذات العلاقة إزالة التعديات من شبوك وعقوم، لاسترداد أكثر من 7 ملايين متر مربع؛ إذ بدأت بتنفيذ الإزالة منذ 3 أيام ومازالت مستمرة في تنفيذ توجيه أمير الرياض وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكل عدالة وحزم.

 

وفي الصدد نفسه، ابتهج أهالي المشاش بإنصافهم من قِبل إمارة الرياض ورفع الضرر عنهم، واسترداد الأراضي الحكومية التي أبقيت لرعي مواشيهم، وقالوا: "إننا نلهج بخالص الدعاء لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على ما يقوم به من تلمس حاجات المواطنين وتطبيق الأنظمة على الجميع بكل عدالة وشفافية ومصداقية".

 

وجدّد الأهالي الشكر لرئيس مركز القصب سليمان القاسم؛ وأعضاء لجنة التعديات وبلدية القصب، ومديرية الزراعة بشقراء، وشرطة شقراء، والجهات المساندة والمشاركة في تنفيذ إزالة التعديات واستعادة الأراضي الحكومية من المعتدي عليها، وإشرافهم اليومي والمباشر على أعمال الإزالة ومتابعتها أولاً بأول.

 

وكانت "سبق"، قد نشرت في تقريرٍ سابقٍ توجيه أمير الرياض، بإزالة جميع التعديات التي أحدثها أحد المواطنين في أراضي مركز المشاش، وتطبيق الأنظمة والأوامر السامية بهذا الخصوص على الفور ودون تأخير.

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