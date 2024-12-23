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شاهد.. بـ "الدحّة" أهالي طريف يستقبلون زخّات الثلوج

رغم شدة البرد وفي مشهد لم تشهده المحافظة منذ سنوات

عاشت محافظة طريف والمناطق المجاورة لها والواقعة على طريق القريات -عرعر، ومنها "حزم الجلاميد" ليلة أمس أجواءً شتوية جميلة حيث شهدت المحافظة سقوط زخّات كبيرة من الثلوج لم تشهدها المحافظة منذ سنوات عديدة والتي رغم شدة البرد الذي تعيشه هذه الأيام محافظتا طريف والقريات إلا أنه لم يمنعهم من الاستمتاع به واستغلاله بالتقاط الصور التذكارية وعلى رقصات لعبة "الدحّة" التي استقبل بها الأهالي "ضيفهم الأبيض".

 

وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير عن حالة طقس شديدة البرودة مع فرصة لهطول كميات كبيره من الثلج وزخات من المطر على مدن القريات وطريف وسكاكا والتي ذكر مختصون بالطقس أنها سوف تستمر حتى الأسبوع القادم.

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شاهد.. بـ "الدحّة" أهالي طريف يستقبلون زخّات الثلوج
سبق

عاشت محافظة طريف والمناطق المجاورة لها والواقعة على طريق القريات -عرعر، ومنها "حزم الجلاميد" ليلة أمس أجواءً شتوية جميلة حيث شهدت المحافظة سقوط زخّات كبيرة من الثلوج لم تشهدها المحافظة منذ سنوات عديدة والتي رغم شدة البرد الذي تعيشه هذه الأيام محافظتا طريف والقريات إلا أنه لم يمنعهم من الاستمتاع به واستغلاله بالتقاط الصور التذكارية وعلى رقصات لعبة "الدحّة" التي استقبل بها الأهالي "ضيفهم الأبيض".

 

وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير عن حالة طقس شديدة البرودة مع فرصة لهطول كميات كبيره من الثلج وزخات من المطر على مدن القريات وطريف وسكاكا والتي ذكر مختصون بالطقس أنها سوف تستمر حتى الأسبوع القادم.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
03:59 PM
رغم شدة البرد وفي مشهد لم تشهده المحافظة منذ سنوات

شاهد.. بـ "الدحّة" أهالي طريف يستقبلون زخّات الثلوج

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
29
30,474

عاشت محافظة طريف والمناطق المجاورة لها والواقعة على طريق القريات -عرعر، ومنها "حزم الجلاميد" ليلة أمس أجواءً شتوية جميلة حيث شهدت المحافظة سقوط زخّات كبيرة من الثلوج لم تشهدها المحافظة منذ سنوات عديدة والتي رغم شدة البرد الذي تعيشه هذه الأيام محافظتا طريف والقريات إلا أنه لم يمنعهم من الاستمتاع به واستغلاله بالتقاط الصور التذكارية وعلى رقصات لعبة "الدحّة" التي استقبل بها الأهالي "ضيفهم الأبيض".

 

وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير عن حالة طقس شديدة البرودة مع فرصة لهطول كميات كبيره من الثلج وزخات من المطر على مدن القريات وطريف وسكاكا والتي ذكر مختصون بالطقس أنها سوف تستمر حتى الأسبوع القادم.

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