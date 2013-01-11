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شاهد.. بلدية الخرمة تتلف شاحنة محملة بأسماك متعفنة

ضبطتها دوريات أمن الطرق وكانت قادمة من اليمن إلى جدة

أتلفت بلدية محافظة الخرمة اليوم الثلاثاء شاحنة محملة بالأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد أن تم ضبطها من دوريات أمن الطرق بالخرمة وهي قادمة من اليمن وفي طريقها إلى محافظة جدة.
 
وقال لـ"سبق" رئيس بلدية محافظة الخرمة محسن غازي العتيبي: بعد ورود بلاغ للبلدية من دوريات أمن الطرق بالمحافظة عن وجود ثلاث شاحنات كبيرة محملة بكميات من الأسماك قادمة من اليمن وفي طريقها إلى محافظة جدة قام المختصون لدينا بالتعاون مع فرع الزراعة بالتحفظ على الشاحنات وتم إجراء الكشف عليها.
 
 وأضاف: بعد إجراء الكشف تبين أن حمولة إحدى الشاحنات غير صالحة للاستخدام الآدمي ومتعفنة، وتم إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات عليها.
 
وشكر "العتيبي" إدارة أمن الطرق بالخرمة وفرع وزارة الزراعة لتعاونها المثمر من أجل الحفاظ على صحة المواطن.
 

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شاهد.. بلدية الخرمة تتلف شاحنة محملة بأسماك متعفنة
سبق

أتلفت بلدية محافظة الخرمة اليوم الثلاثاء شاحنة محملة بالأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد أن تم ضبطها من دوريات أمن الطرق بالخرمة وهي قادمة من اليمن وفي طريقها إلى محافظة جدة.
 
وقال لـ"سبق" رئيس بلدية محافظة الخرمة محسن غازي العتيبي: بعد ورود بلاغ للبلدية من دوريات أمن الطرق بالمحافظة عن وجود ثلاث شاحنات كبيرة محملة بكميات من الأسماك قادمة من اليمن وفي طريقها إلى محافظة جدة قام المختصون لدينا بالتعاون مع فرع الزراعة بالتحفظ على الشاحنات وتم إجراء الكشف عليها.
 
 وأضاف: بعد إجراء الكشف تبين أن حمولة إحدى الشاحنات غير صالحة للاستخدام الآدمي ومتعفنة، وتم إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات عليها.
 
وشكر "العتيبي" إدارة أمن الطرق بالخرمة وفرع وزارة الزراعة لتعاونها المثمر من أجل الحفاظ على صحة المواطن.
 

11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
12:42 AM
ضبطتها دوريات أمن الطرق وكانت قادمة من اليمن إلى جدة

شاهد.. بلدية الخرمة تتلف شاحنة محملة بأسماك متعفنة

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محمد الزامل - الخرمة
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698

أتلفت بلدية محافظة الخرمة اليوم الثلاثاء شاحنة محملة بالأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد أن تم ضبطها من دوريات أمن الطرق بالخرمة وهي قادمة من اليمن وفي طريقها إلى محافظة جدة.
 
وقال لـ"سبق" رئيس بلدية محافظة الخرمة محسن غازي العتيبي: بعد ورود بلاغ للبلدية من دوريات أمن الطرق بالمحافظة عن وجود ثلاث شاحنات كبيرة محملة بكميات من الأسماك قادمة من اليمن وفي طريقها إلى محافظة جدة قام المختصون لدينا بالتعاون مع فرع الزراعة بالتحفظ على الشاحنات وتم إجراء الكشف عليها.
 
 وأضاف: بعد إجراء الكشف تبين أن حمولة إحدى الشاحنات غير صالحة للاستخدام الآدمي ومتعفنة، وتم إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات عليها.
 
وشكر "العتيبي" إدارة أمن الطرق بالخرمة وفرع وزارة الزراعة لتعاونها المثمر من أجل الحفاظ على صحة المواطن.
 

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