شاهد .. تدشين "جدارية مشاعر وطن" بمطار الطائف .. قيادات تكتب للبواسل والشهداء

بحضور قائد المنطقة ورجال الأمن .. و"بخاري": مبادرة تبرز قوة تلاحم الشعب الوفي

دشّن مطار الطائف الدولي "جدارية" بعنوان #مشاعر_وطن عرفاناً وتكريماً لأبطالنا جنودنا البواسل من الشهداء والمرابطين على الثغور؛ حيث إن الجدارية تجسّد وفاء ومشاعر أبناء الوطن تجاه إخوانهم الذين يفدونهم بدمائهم وأرواحهم لحمايتهم ليل نهار، فالكلمات لا توفيهم حقهم، ولكن تبرز ما يكنّه الشعب السعودي لهم من محبة واحترام ودعم ودعاء لهم بالنصر والسداد والعودة إلى ذويهم سالمين غانمين، أو شهداء عند ربهم يُرزقون فرحين بما أتاهم من فضله.

وتمّ تدشين "الجدارية" من قِبل جميع القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة الطائف، يتقدمهم قائد المنطقة اللواء ركن فارس العمري؛ وقائد قاعدة الملك فهد الجوية اللواء ركن طيار عبداللطيف الشريم؛ ومدير شرطة الطائف العميد فهد بن مطلق العصيمي؛ حيث كتبت قيادات: "اللهم احفظ جنودنا البواسل المرابطين"، و"رحم الله شهداء الوطن"، وغيرها.

وأعرب مدير عام المطار المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري؛ أن هذه المبادرات تبرز قوة تلاحم الشعب السعودي الوفي ومدى دعمهم ومساندتهم لجنود الوطن البواسل، وأن التوجيهات من قِبل قيادات الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بوزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان؛ ومساعده للمطارات المهندس طارق العبدالجبار؛ ومدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف؛ وهي دائماً تصب في خدمة جنودنا البواسل بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم بالمطارات استشعاراً للمسؤولية الاجتماعية وأهمية الدور الذي يقومون به اقتداءً بقيادتنا الرشيدة، حفظها الله وأدام عزها.