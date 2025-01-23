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شاهد.. تسرب الغاز فانهار المنزل وأصيب رجل وامرأة في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني ‫بالرياض اليوم‬ حادثة تسرب غاز، نتج عنها إصابة امرأة ورجل بإصابات متفرقة وانهيار المنزل.

وأكدت مديرية الدفاع المدني عدم تسجيل وفيات بالحادثة، ولله الحمد.

وتفصيلاً .. أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بأن الدفاع المدني بمدينة الرياض تبلغ عند الساعة 3:07 من عصر اليوم عن انهيار منزل في حي الربوة وعلى الفور انتقلت  فرق الدفاع المدني للموقع وكذلك الجهات المساعدة ‏حيث اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار منزل نتيجة تسرب غاز في المنزل ونتج عنه إصابة شخصين امرأة ورجل بإصابات متفرقة.

وقال الحمادي " عملت فرق الدفاع المدني على التأكد من عدم وجود محتجزين ‏".

وأوضح بأن  أسباب الانهيار اتضح أنها تعود إلى حدوث الفلاش أوفر نتيجة تسرب الغاز من المطبخ بكمية كبيرة وتشبع الموقع ومن ثم حدوث اشتعال لحظي للغاز تسبب في قوة دفع هائلة محطما أجزاء كبيرة من المنزل وعرض المتواجدين لإصابات.

ودعا الدفاع المدني  الجميع الى أخذ الحيطة والحذر خاصة عند التعامل مع أسطوانات الغاز وتمديدات الغاز والتأكد من عدم وجود تسرب لما له من خطورة كبيرة  على الأرواح والممتلكات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تسرب الغاز فانهار المنزل وأصيب رجل وامرأة في الرياض
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني ‫بالرياض اليوم‬ حادثة تسرب غاز، نتج عنها إصابة امرأة ورجل بإصابات متفرقة وانهيار المنزل.

وأكدت مديرية الدفاع المدني عدم تسجيل وفيات بالحادثة، ولله الحمد.

وتفصيلاً .. أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بأن الدفاع المدني بمدينة الرياض تبلغ عند الساعة 3:07 من عصر اليوم عن انهيار منزل في حي الربوة وعلى الفور انتقلت  فرق الدفاع المدني للموقع وكذلك الجهات المساعدة ‏حيث اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار منزل نتيجة تسرب غاز في المنزل ونتج عنه إصابة شخصين امرأة ورجل بإصابات متفرقة.

وقال الحمادي " عملت فرق الدفاع المدني على التأكد من عدم وجود محتجزين ‏".

وأوضح بأن  أسباب الانهيار اتضح أنها تعود إلى حدوث الفلاش أوفر نتيجة تسرب الغاز من المطبخ بكمية كبيرة وتشبع الموقع ومن ثم حدوث اشتعال لحظي للغاز تسبب في قوة دفع هائلة محطما أجزاء كبيرة من المنزل وعرض المتواجدين لإصابات.

ودعا الدفاع المدني  الجميع الى أخذ الحيطة والحذر خاصة عند التعامل مع أسطوانات الغاز وتمديدات الغاز والتأكد من عدم وجود تسرب لما له من خطورة كبيرة  على الأرواح والممتلكات.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
04:57 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:29 AM

شاهد.. تسرب الغاز فانهار المنزل وأصيب رجل وامرأة في الرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
46,523

باشرت فرق الدفاع المدني ‫بالرياض اليوم‬ حادثة تسرب غاز، نتج عنها إصابة امرأة ورجل بإصابات متفرقة وانهيار المنزل.

وأكدت مديرية الدفاع المدني عدم تسجيل وفيات بالحادثة، ولله الحمد.

وتفصيلاً .. أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بأن الدفاع المدني بمدينة الرياض تبلغ عند الساعة 3:07 من عصر اليوم عن انهيار منزل في حي الربوة وعلى الفور انتقلت  فرق الدفاع المدني للموقع وكذلك الجهات المساعدة ‏حيث اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار منزل نتيجة تسرب غاز في المنزل ونتج عنه إصابة شخصين امرأة ورجل بإصابات متفرقة.

وقال الحمادي " عملت فرق الدفاع المدني على التأكد من عدم وجود محتجزين ‏".

وأوضح بأن  أسباب الانهيار اتضح أنها تعود إلى حدوث الفلاش أوفر نتيجة تسرب الغاز من المطبخ بكمية كبيرة وتشبع الموقع ومن ثم حدوث اشتعال لحظي للغاز تسبب في قوة دفع هائلة محطما أجزاء كبيرة من المنزل وعرض المتواجدين لإصابات.

ودعا الدفاع المدني  الجميع الى أخذ الحيطة والحذر خاصة عند التعامل مع أسطوانات الغاز وتمديدات الغاز والتأكد من عدم وجود تسرب لما له من خطورة كبيرة  على الأرواح والممتلكات.

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