بالصور.. تشييع زوجة "العودة" وابنه وابنة خالتهم

تقدمهم العودة والعريفي والطريري.. وامتلأ بهم المسجد والمقبرة

تصوير - المنذر الجوفان : شيعت جموع المصلين زوجة الشيخ سلمان العودة (هيا السياري) وابنه هشام وابنة خالتهم أسماء الشعلان، إذ توافد المشيعون من كل مكان للصلاة عليهم عصر اليوم في جامع المهنا بشقراء.

وتقدم المشيعين الشيخ سلمان العودة والشيخ عبدالوهاب الطريري والشيخ محمد العريفي وإخوة الفقيدة عبدالرحمن ومحمد السياري وأعمامها ناصر وعبدالله وسعد وسلطان السياري، ووالد الفقيدة أسماء الشعلان وإخوتها وعدد من المشائخ وطلبة العلم.

"سبق" رصدت جموع المصلين على الفقيدة وابنها وابنة أختها ورافقت المشيعين للمقبرة التي اكتظت بالمعزين من مواطنين ومقيمين.