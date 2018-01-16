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شاهد.. "تعليم بيشة" يتابع اختبارات 36345 طالباً وطالبة

يستعد لإيداع 2.5 مليون في الميزانية التشغيلية لنظافة المدارس

 انطلقت اليوم اختبارات 18966 طالباً و17379 طالبة في 300 مدرسة في قطاعي البنين والبنات للمرحلتين المتوسطة الثانوية في تعليم بيشة بمتابعة وإشراف مدير التعليم نايف الهاجري ومساعديه للشؤون التعليمية.

وكانت الإدارة قد أعدت خطة لمتابعة الانضباط المدرسي خلال الأسبوع الماضي تلاها رسائل توعوية عن الاستعداد للاختبارات نفذها قسما الإعلام التربوي والتوجيه والإرشاد بالإدارة ومكاتب التعليم.

وبدأ الإشراف التربوي في القطاعين بمساندة من مشرفي ومشرفات قسم الاختبارات والقبول وبقية أقسام الشؤون التعليمية ومكاتب التعليم بزيارة المدارس منذ صباح اليوم، حيث اعتمد مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين الأستاذ خالد الغامدي ومساعدة مدير التعليم لشؤون تعليم البنات الأستاذة فاطمة الشهراني خطة متابعة المدارس وزياراتها أثناء فترة الاختبارات.

وتعمل لجنة الإشراف على الاختبارات برئاسة مدير التعليم وأعضاء اللجنة وتنسيق من رئيسي قسمي الاختبارات والقبول عون السلولي وعزيزة العمري على متابعة رصد درجات المواد المنتهي تصحيحها في برنامج نور وتزويد اللجنة ومكاتب التعليم بتقارير يومية عن سير الاختبارات والرصد. 

من جهة أخرى تودع إدارة التعليم بمحافظة بيشة بمتابعة وجهود من مدير الشؤون الإدارية والمالية غدا ٢.٤٤٥.٥٤٣ هي مبلغ الميزانية التشغيلية للنظافة للمدارس عن شهر جمادي الأول للعام المنصرف ١٤٣٧.

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شاهد.. "تعليم بيشة" يتابع اختبارات 36345 طالباً وطالبة
سبق

 انطلقت اليوم اختبارات 18966 طالباً و17379 طالبة في 300 مدرسة في قطاعي البنين والبنات للمرحلتين المتوسطة الثانوية في تعليم بيشة بمتابعة وإشراف مدير التعليم نايف الهاجري ومساعديه للشؤون التعليمية.

وكانت الإدارة قد أعدت خطة لمتابعة الانضباط المدرسي خلال الأسبوع الماضي تلاها رسائل توعوية عن الاستعداد للاختبارات نفذها قسما الإعلام التربوي والتوجيه والإرشاد بالإدارة ومكاتب التعليم.

وبدأ الإشراف التربوي في القطاعين بمساندة من مشرفي ومشرفات قسم الاختبارات والقبول وبقية أقسام الشؤون التعليمية ومكاتب التعليم بزيارة المدارس منذ صباح اليوم، حيث اعتمد مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين الأستاذ خالد الغامدي ومساعدة مدير التعليم لشؤون تعليم البنات الأستاذة فاطمة الشهراني خطة متابعة المدارس وزياراتها أثناء فترة الاختبارات.

وتعمل لجنة الإشراف على الاختبارات برئاسة مدير التعليم وأعضاء اللجنة وتنسيق من رئيسي قسمي الاختبارات والقبول عون السلولي وعزيزة العمري على متابعة رصد درجات المواد المنتهي تصحيحها في برنامج نور وتزويد اللجنة ومكاتب التعليم بتقارير يومية عن سير الاختبارات والرصد. 

من جهة أخرى تودع إدارة التعليم بمحافظة بيشة بمتابعة وجهود من مدير الشؤون الإدارية والمالية غدا ٢.٤٤٥.٥٤٣ هي مبلغ الميزانية التشغيلية للنظافة للمدارس عن شهر جمادي الأول للعام المنصرف ١٤٣٧.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
04:24 PM
يستعد لإيداع 2.5 مليون في الميزانية التشغيلية لنظافة المدارس

شاهد.. "تعليم بيشة" يتابع اختبارات 36345 طالباً وطالبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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 انطلقت اليوم اختبارات 18966 طالباً و17379 طالبة في 300 مدرسة في قطاعي البنين والبنات للمرحلتين المتوسطة الثانوية في تعليم بيشة بمتابعة وإشراف مدير التعليم نايف الهاجري ومساعديه للشؤون التعليمية.

وكانت الإدارة قد أعدت خطة لمتابعة الانضباط المدرسي خلال الأسبوع الماضي تلاها رسائل توعوية عن الاستعداد للاختبارات نفذها قسما الإعلام التربوي والتوجيه والإرشاد بالإدارة ومكاتب التعليم.

وبدأ الإشراف التربوي في القطاعين بمساندة من مشرفي ومشرفات قسم الاختبارات والقبول وبقية أقسام الشؤون التعليمية ومكاتب التعليم بزيارة المدارس منذ صباح اليوم، حيث اعتمد مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين الأستاذ خالد الغامدي ومساعدة مدير التعليم لشؤون تعليم البنات الأستاذة فاطمة الشهراني خطة متابعة المدارس وزياراتها أثناء فترة الاختبارات.

وتعمل لجنة الإشراف على الاختبارات برئاسة مدير التعليم وأعضاء اللجنة وتنسيق من رئيسي قسمي الاختبارات والقبول عون السلولي وعزيزة العمري على متابعة رصد درجات المواد المنتهي تصحيحها في برنامج نور وتزويد اللجنة ومكاتب التعليم بتقارير يومية عن سير الاختبارات والرصد. 

من جهة أخرى تودع إدارة التعليم بمحافظة بيشة بمتابعة وجهود من مدير الشؤون الإدارية والمالية غدا ٢.٤٤٥.٥٤٣ هي مبلغ الميزانية التشغيلية للنظافة للمدارس عن شهر جمادي الأول للعام المنصرف ١٤٣٧.

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