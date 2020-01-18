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شاهد.. تناثر جثث الحوثيين وانهيار صفوفهم.. والمقاومة تتقدم والصقور تغطيهم

الانقلابيون تشبثوا بإيران فباعتهم بعدما باتوا كارتًا محروقًا

تناثرت جثث الحوثيين أفرادًا وجماعات تحت ضربات رجال المقاومة الوطنية وطيران التحالف، الذي تقوده السعودية لنصرة الشعب اليمني من جماعة متمردة، تستقوي بألغام الملالي على الأطفال والنساء من أبناء الشعب اليمني، وتنكل برجاله، وتقتل شيوخه.
 
 
 ويوفر التحالف غطاء جويًّا وإسنادًا مُحكمًا لرجال المقاومة والقبائل التي تريد استعادة شرعيتها من وطأة الحوثيين البؤساء، الذين باعتهم إيران بعد أن تشبثوا بها، بعدما باتوا كارتًا محروقًا -بفضل الله- ثم بعاصفة الحزم، كما يؤكد ناشط يمني.
 
 وبدا واضحًا للمراقبين انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثيين، وتقهقرها، وانحصارها في بعض المواقع والقرى.. غير أن ذلك لا يجعلها بعيدة عن طيران التحالف ورجال المقاومة، الذين تعهدوا برفع العَلَم اليمني فوق جبال صعدة ومران مهما كان الثمن. 
 

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شاهد.. تناثر جثث الحوثيين وانهيار صفوفهم.. والمقاومة تتقدم والصقور تغطيهم
سبق

تناثرت جثث الحوثيين أفرادًا وجماعات تحت ضربات رجال المقاومة الوطنية وطيران التحالف، الذي تقوده السعودية لنصرة الشعب اليمني من جماعة متمردة، تستقوي بألغام الملالي على الأطفال والنساء من أبناء الشعب اليمني، وتنكل برجاله، وتقتل شيوخه.
 
 
 ويوفر التحالف غطاء جويًّا وإسنادًا مُحكمًا لرجال المقاومة والقبائل التي تريد استعادة شرعيتها من وطأة الحوثيين البؤساء، الذين باعتهم إيران بعد أن تشبثوا بها، بعدما باتوا كارتًا محروقًا -بفضل الله- ثم بعاصفة الحزم، كما يؤكد ناشط يمني.
 
 وبدا واضحًا للمراقبين انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثيين، وتقهقرها، وانحصارها في بعض المواقع والقرى.. غير أن ذلك لا يجعلها بعيدة عن طيران التحالف ورجال المقاومة، الذين تعهدوا برفع العَلَم اليمني فوق جبال صعدة ومران مهما كان الثمن. 
 

18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
12:39 AM
الانقلابيون تشبثوا بإيران فباعتهم بعدما باتوا كارتًا محروقًا

شاهد.. تناثر جثث الحوثيين وانهيار صفوفهم.. والمقاومة تتقدم والصقور تغطيهم

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سعد جبار - الرياض
23
46,542

تناثرت جثث الحوثيين أفرادًا وجماعات تحت ضربات رجال المقاومة الوطنية وطيران التحالف، الذي تقوده السعودية لنصرة الشعب اليمني من جماعة متمردة، تستقوي بألغام الملالي على الأطفال والنساء من أبناء الشعب اليمني، وتنكل برجاله، وتقتل شيوخه.
 
 
 ويوفر التحالف غطاء جويًّا وإسنادًا مُحكمًا لرجال المقاومة والقبائل التي تريد استعادة شرعيتها من وطأة الحوثيين البؤساء، الذين باعتهم إيران بعد أن تشبثوا بها، بعدما باتوا كارتًا محروقًا -بفضل الله- ثم بعاصفة الحزم، كما يؤكد ناشط يمني.
 
 وبدا واضحًا للمراقبين انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثيين، وتقهقرها، وانحصارها في بعض المواقع والقرى.. غير أن ذلك لا يجعلها بعيدة عن طيران التحالف ورجال المقاومة، الذين تعهدوا برفع العَلَم اليمني فوق جبال صعدة ومران مهما كان الثمن. 
 

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