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شاهد .. جاهزية الملاعب الرياضية لاستقبال مباريات دوري جميل

قبل انطلاقة الدوري بيومين .. وبعد لقاء "عبدالعزيز الفيصل" بالمدراء

أكدت الهيئة العامة للرياضة جاهزية جميع ملاعبها الرياضية في مناطق المملكة، باستثناء ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة بسبب أعمال الصيانة، التي شارفت على الانتهاء.

والتقى "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل" نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مدراءَ الملاعب الرياضية، وذلك في مكتبه بمقر الهيئة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وأكد "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل" نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال اللقاء، على جاهزية الملاعب والصالات الرياضية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد في مختلف الألعاب.

وحث نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الجميع على بذل مزيد من الجهود لتهيئة وتجهيز جميع المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للهيئة للموسم الرياضي الجديد، مشددًا على أهمية تقديم أفضل الخدمات في كافة المسابقات والفعاليات التي ستقام على ملاعب وصالات الهيئة العامة للرياضة، متمنيًا للجميع مزيدًا من التوفيق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد .. جاهزية الملاعب الرياضية لاستقبال مباريات دوري جميل
سبق

أكدت الهيئة العامة للرياضة جاهزية جميع ملاعبها الرياضية في مناطق المملكة، باستثناء ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة بسبب أعمال الصيانة، التي شارفت على الانتهاء.

والتقى "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل" نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مدراءَ الملاعب الرياضية، وذلك في مكتبه بمقر الهيئة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وأكد "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل" نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال اللقاء، على جاهزية الملاعب والصالات الرياضية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد في مختلف الألعاب.

وحث نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الجميع على بذل مزيد من الجهود لتهيئة وتجهيز جميع المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للهيئة للموسم الرياضي الجديد، مشددًا على أهمية تقديم أفضل الخدمات في كافة المسابقات والفعاليات التي ستقام على ملاعب وصالات الهيئة العامة للرياضة، متمنيًا للجميع مزيدًا من التوفيق.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
07:41 PM

شاهد .. جاهزية الملاعب الرياضية لاستقبال مباريات دوري جميل

قبل انطلاقة الدوري بيومين .. وبعد لقاء "عبدالعزيز الفيصل" بالمدراء

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محمد البقمي - الرياض
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4,771

أكدت الهيئة العامة للرياضة جاهزية جميع ملاعبها الرياضية في مناطق المملكة، باستثناء ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة بسبب أعمال الصيانة، التي شارفت على الانتهاء.

والتقى "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل" نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مدراءَ الملاعب الرياضية، وذلك في مكتبه بمقر الهيئة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وأكد "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل" نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال اللقاء، على جاهزية الملاعب والصالات الرياضية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد في مختلف الألعاب.

وحث نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الجميع على بذل مزيد من الجهود لتهيئة وتجهيز جميع المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للهيئة للموسم الرياضي الجديد، مشددًا على أهمية تقديم أفضل الخدمات في كافة المسابقات والفعاليات التي ستقام على ملاعب وصالات الهيئة العامة للرياضة، متمنيًا للجميع مزيدًا من التوفيق.

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