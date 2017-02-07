شاهد.. جثمان الشهيد "المحياوي" يصل ينبع والصلاة عليه عصر اليوم

استشهد في الحد الجنوبي.. وكان في استقباله عدد من المواطنين والمسؤولين

وصل، قبل قليل، جثمان شهيد الوطن العريف سعد حمدان محمد المحياوي الجهني، مطار الأمير عبدالمحسن، وكان في استقباله عدد من المواطنين والمسؤولين ووالده وإخوان وأقارب شهيد الوطن، وعدد من منسوبي حرس الحدود؛ وفي مقدمتهم قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء أحمد عبدالله الصيدلاني، ومساعده اللواء بحري بشير البلوي، ومدير العلاقات والمراسم العميد شبنان مبارك القرني، حيث قدّموا التعازي لوالد وإخوان وأقارب الشهيد، داعين الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويجعل مثواه الجنة.

وكان شهيد الوطن العريف سعد حمدان المحياوي الجهني ضمن زملائه في الحد الجنوبي يدافع عن أرض الوطن، حيث تعرضوا لمقذوف معادٍ نتج عنه استشهاده مع زميل آخر له في قطاع الطوال بالحد الجنوبي.

ومن المتوقع الصلاة على شهيد الوطن عصر اليوم في مسجد الشيخ عبدالعزيز بن باز في ج 21 بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن الشهيد "المحياوي" أحد سكان ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع وهو متزوج ولديه طفل، ويُعتبر رابع شهيد بالحد الجنوبي يزفّ من محافظة ينبع ليكون له ولأهله الفخر والاعتزاز ليلحق بكوكبة الشهداء وهم يؤدون واجبهم الوطني والديني.