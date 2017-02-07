شاهد.. جموع من المسؤولين والمواطنين يشيعون شهيد الوطن "المحياوي" بينبع

استشهد خلال أدائه الواجب في قطاع الطوال بالحد الجنوبي

شيع جموع من المواطنين والمسئولين وعدد من قيادات الجهات الأمنية والعسكرية بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، شهيد الوطن العريف "سعد حمدان محمد المحياوي الجهني" من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد أثناء أدائه الواجب لحماية حدود الوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء أحمد عبدالله الصيدلاني، ومساعده اللواء بحري بشير البلوي، ومدير العلاقات والمراسم، العميد شبنان مبارك القرني، ورئيس مركز الجابرية بينبع النخل سلامة عيد الرفاعي، وعدد من ضباط وأفراد الجهات العسكرية.

ونقل رئيس مركز الجابرية تعازي القيادة الرشيدة لوالد الشهيد وإخوان وأقارب الشهيد سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وعبر ذوو الشهيد "المحياوي" عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف دفاعا عن الدين والوطن سائلين الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

وكان شهيد الوطن العريف سعد حمدان المحياوي الجهني ضمن زملائه في الحد الجنوبي، يدافع عن أرض الوطن، عندما تعرضوا لمقذوف معادٍ نتج عنه استشهاده مع زميل آخر له في قطاع الطوال بالحد الجنوبي.