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شاهد .. حادث مروري يصرع شخصيْن ويفحم ثالثاً داخل نفق الضباب

باشرته 3 فرق إسعافية و"تدخُّل سريع" فور ورود بلاغ لـ "هـلال عسير"

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، أحدهم تفحّم داخل السيارة؛ بعد حادث مروري على طريق الحزام الدائري داخل نفق الضباب.

 

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد الشهري؛ أن عمليات المنطقة تلقت اليوم الأحد، بلاغاً بوقوع حادث مروري لسيارة من نوع هيونداي في مدينة أبها على طريق الحزام الدائري داخل نفق حي الضباب الساعة ١١ صباحاً، ونتج عن الحادث وفاة ثلاث حالات؛ أحدهم تفحم داخل السيارة، وإصابة خطيرة نُقلت عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى عسير المركزي.

 

وأضاف "الشهري": "باشرت الفرق الإسعافية الحادث بفرقتيْن إسعافيتيْن وفرقة تدخُّل سريع، كما باشر الحادث كلٌّ من مدير الشؤون الفنية ومدير القيادة الميدانية".

 

وقدّم "الشهري"؛ تعازيه لذوي المتوفين، داعياً الله للمصاب بالشفاء العاجل، مجدّداً دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيُّد بالسرعة النظامية، والالتزام بتعليمات المرور، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مَن معهم.

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شاهد .. حادث مروري يصرع شخصيْن ويفحم ثالثاً داخل نفق الضباب
سبق

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، أحدهم تفحّم داخل السيارة؛ بعد حادث مروري على طريق الحزام الدائري داخل نفق الضباب.

 

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد الشهري؛ أن عمليات المنطقة تلقت اليوم الأحد، بلاغاً بوقوع حادث مروري لسيارة من نوع هيونداي في مدينة أبها على طريق الحزام الدائري داخل نفق حي الضباب الساعة ١١ صباحاً، ونتج عن الحادث وفاة ثلاث حالات؛ أحدهم تفحم داخل السيارة، وإصابة خطيرة نُقلت عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى عسير المركزي.

 

وأضاف "الشهري": "باشرت الفرق الإسعافية الحادث بفرقتيْن إسعافيتيْن وفرقة تدخُّل سريع، كما باشر الحادث كلٌّ من مدير الشؤون الفنية ومدير القيادة الميدانية".

 

وقدّم "الشهري"؛ تعازيه لذوي المتوفين، داعياً الله للمصاب بالشفاء العاجل، مجدّداً دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيُّد بالسرعة النظامية، والالتزام بتعليمات المرور، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مَن معهم.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
01:11 PM
باشرته 3 فرق إسعافية و"تدخُّل سريع" فور ورود بلاغ لـ "هـلال عسير"

شاهد .. حادث مروري يصرع شخصيْن ويفحم ثالثاً داخل نفق الضباب

A A A
سعود الدعجاني - عسير
33
65,176

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، أحدهم تفحّم داخل السيارة؛ بعد حادث مروري على طريق الحزام الدائري داخل نفق الضباب.

 

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد الشهري؛ أن عمليات المنطقة تلقت اليوم الأحد، بلاغاً بوقوع حادث مروري لسيارة من نوع هيونداي في مدينة أبها على طريق الحزام الدائري داخل نفق حي الضباب الساعة ١١ صباحاً، ونتج عن الحادث وفاة ثلاث حالات؛ أحدهم تفحم داخل السيارة، وإصابة خطيرة نُقلت عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى عسير المركزي.

 

وأضاف "الشهري": "باشرت الفرق الإسعافية الحادث بفرقتيْن إسعافيتيْن وفرقة تدخُّل سريع، كما باشر الحادث كلٌّ من مدير الشؤون الفنية ومدير القيادة الميدانية".

 

وقدّم "الشهري"؛ تعازيه لذوي المتوفين، داعياً الله للمصاب بالشفاء العاجل، مجدّداً دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيُّد بالسرعة النظامية، والالتزام بتعليمات المرور، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مَن معهم.

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