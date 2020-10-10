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​شاهد.. حارس الملك "الفغم" في عزاء شهيد: "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره"

وثّق مقطع متداول عبر وسائط التواصل الاجتماعية حديث اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، مع ذوي أحد الشهداء في حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي في جدة.

وقال "الفغم": "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره، وقال: كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزع" في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرَّح بأنه "عند الساعة الثالثة و25 دقيقة من فجر يوم السبت الموافق 17 / 1 / 1439هـ تعرَّضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة من نوع هونداي، كان يقودها، وتحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081).

وأبان أنه تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما أدى لمقتله بمكانه نفسه في الحال، كما نتج من هذا العمل الجبان استشهاد كل من: وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي -رحمهما الله تعالى، وتقبلهما في الشهداء -، وإصابة كلٍ من: العريف وليد بن علي شامي، والجندي أول أحمد صالح القرني، والجندي أول عبدالله هندي السبيعي؛ ويتلقون حاليًا العلاج اللازم - شفاهم الله -.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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​شاهد.. حارس الملك "الفغم" في عزاء شهيد: "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره"
سبق

وثّق مقطع متداول عبر وسائط التواصل الاجتماعية حديث اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، مع ذوي أحد الشهداء في حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي في جدة.

وقال "الفغم": "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره، وقال: كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزع" في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرَّح بأنه "عند الساعة الثالثة و25 دقيقة من فجر يوم السبت الموافق 17 / 1 / 1439هـ تعرَّضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة من نوع هونداي، كان يقودها، وتحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081).

وأبان أنه تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما أدى لمقتله بمكانه نفسه في الحال، كما نتج من هذا العمل الجبان استشهاد كل من: وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي -رحمهما الله تعالى، وتقبلهما في الشهداء -، وإصابة كلٍ من: العريف وليد بن علي شامي، والجندي أول أحمد صالح القرني، والجندي أول عبدالله هندي السبيعي؛ ويتلقون حاليًا العلاج اللازم - شفاهم الله -.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
10:15 PM

​شاهد.. حارس الملك "الفغم" في عزاء شهيد: "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره"

A A A
محمد المواسي - الرياض
17
60,647

وثّق مقطع متداول عبر وسائط التواصل الاجتماعية حديث اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، مع ذوي أحد الشهداء في حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي في جدة.

وقال "الفغم": "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره، وقال: كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزع" في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرَّح بأنه "عند الساعة الثالثة و25 دقيقة من فجر يوم السبت الموافق 17 / 1 / 1439هـ تعرَّضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة من نوع هونداي، كان يقودها، وتحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081).

وأبان أنه تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما أدى لمقتله بمكانه نفسه في الحال، كما نتج من هذا العمل الجبان استشهاد كل من: وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي -رحمهما الله تعالى، وتقبلهما في الشهداء -، وإصابة كلٍ من: العريف وليد بن علي شامي، والجندي أول أحمد صالح القرني، والجندي أول عبدالله هندي السبيعي؛ ويتلقون حاليًا العلاج اللازم - شفاهم الله -.

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