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"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

شاهد.. حريق هائل يستمر 10 ساعات ويلتهم ربع مليون ريال بسوق الأعلاف بتربة

مواطنون توقعوا حدوثه منذ فترة ويطالبون بوسائل سلامة.. لا إصابات والتحقيق جارٍ

قضى حريق هائل، أمس الأربعاء، بسوق الأعلاف بتربة (200 كلم شمال حائل)، على أكثر من 20 ألف لبنة برسيم تُقدر قيمتها الأولية بربع مليون ريال.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن الحريق استمر عشر ساعات، وقامت صهاريج الدفاع المدني يساندها الإسناد والاحتياط من الدفاع المدني بحائل، وعدداً من الصهاريج التي أمنها المواطنون، بإخماد الحريق، بالرغم من الرياح الشديدة التي ساهمت باتساع نطاق الحريق.
وأكد "الحربي" أن أمانة بلدية تربة والدفاع المدني بمحافظة بقعاء والجهات الأمنية والهلال الأحمر شارك كلٍ منها بما يخصه، مثمناً الجهود التي بذلتها الجهات المساندة في الحادث؛ وهي البلدية والجهات الأمنية والإسعافية وشركة أسمنت حائل وشركة الكهرباء وعدد من المواطنين.
وخلُص بيان "مدني حائل" إلى أنه لم يصُب أحد بأذى ولله الحمد، فيما تجري أعمال التحقيقات؛ للكشف عن أسباب الحريق.
يشار إلى أن مواطنين في تربة أكدوا أن احتراق السوق أمر متوقع منذ وقت، وذلك بسبب عشوائية تنظيمه رغم إشراف بلدية تربة عليه، وأن عشوائية منازل العمالة التي تبيع الأعلاف، واستخدامها الطرق البدائية في الإضاءة وطهي طعامهم، جعل من الحريق أمراً وارداً كل لحظة.
وأكدوا أن خلو السوق من وسائل السلامة وترابط المساكن الخشبية ببعضها وقرب أعلاف البرسيم لبعضها البعض، ساعد على انتشار الحريق، مطالبين بلدية تربة بإلزام الباعة بوسائل سلامة مناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حريق هائل يستمر 10 ساعات ويلتهم ربع مليون ريال بسوق الأعلاف بتربة
سبق

قضى حريق هائل، أمس الأربعاء، بسوق الأعلاف بتربة (200 كلم شمال حائل)، على أكثر من 20 ألف لبنة برسيم تُقدر قيمتها الأولية بربع مليون ريال.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن الحريق استمر عشر ساعات، وقامت صهاريج الدفاع المدني يساندها الإسناد والاحتياط من الدفاع المدني بحائل، وعدداً من الصهاريج التي أمنها المواطنون، بإخماد الحريق، بالرغم من الرياح الشديدة التي ساهمت باتساع نطاق الحريق.
وأكد "الحربي" أن أمانة بلدية تربة والدفاع المدني بمحافظة بقعاء والجهات الأمنية والهلال الأحمر شارك كلٍ منها بما يخصه، مثمناً الجهود التي بذلتها الجهات المساندة في الحادث؛ وهي البلدية والجهات الأمنية والإسعافية وشركة أسمنت حائل وشركة الكهرباء وعدد من المواطنين.
وخلُص بيان "مدني حائل" إلى أنه لم يصُب أحد بأذى ولله الحمد، فيما تجري أعمال التحقيقات؛ للكشف عن أسباب الحريق.
يشار إلى أن مواطنين في تربة أكدوا أن احتراق السوق أمر متوقع منذ وقت، وذلك بسبب عشوائية تنظيمه رغم إشراف بلدية تربة عليه، وأن عشوائية منازل العمالة التي تبيع الأعلاف، واستخدامها الطرق البدائية في الإضاءة وطهي طعامهم، جعل من الحريق أمراً وارداً كل لحظة.
وأكدوا أن خلو السوق من وسائل السلامة وترابط المساكن الخشبية ببعضها وقرب أعلاف البرسيم لبعضها البعض، ساعد على انتشار الحريق، مطالبين بلدية تربة بإلزام الباعة بوسائل سلامة مناسبة.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
10:52 AM

شاهد.. حريق هائل يستمر 10 ساعات ويلتهم ربع مليون ريال بسوق الأعلاف بتربة

مواطنون توقعوا حدوثه منذ فترة ويطالبون بوسائل سلامة.. لا إصابات والتحقيق جارٍ

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منصور الشلاقي - تربة
6
10,084

قضى حريق هائل، أمس الأربعاء، بسوق الأعلاف بتربة (200 كلم شمال حائل)، على أكثر من 20 ألف لبنة برسيم تُقدر قيمتها الأولية بربع مليون ريال.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن الحريق استمر عشر ساعات، وقامت صهاريج الدفاع المدني يساندها الإسناد والاحتياط من الدفاع المدني بحائل، وعدداً من الصهاريج التي أمنها المواطنون، بإخماد الحريق، بالرغم من الرياح الشديدة التي ساهمت باتساع نطاق الحريق.
وأكد "الحربي" أن أمانة بلدية تربة والدفاع المدني بمحافظة بقعاء والجهات الأمنية والهلال الأحمر شارك كلٍ منها بما يخصه، مثمناً الجهود التي بذلتها الجهات المساندة في الحادث؛ وهي البلدية والجهات الأمنية والإسعافية وشركة أسمنت حائل وشركة الكهرباء وعدد من المواطنين.
وخلُص بيان "مدني حائل" إلى أنه لم يصُب أحد بأذى ولله الحمد، فيما تجري أعمال التحقيقات؛ للكشف عن أسباب الحريق.
يشار إلى أن مواطنين في تربة أكدوا أن احتراق السوق أمر متوقع منذ وقت، وذلك بسبب عشوائية تنظيمه رغم إشراف بلدية تربة عليه، وأن عشوائية منازل العمالة التي تبيع الأعلاف، واستخدامها الطرق البدائية في الإضاءة وطهي طعامهم، جعل من الحريق أمراً وارداً كل لحظة.
وأكدوا أن خلو السوق من وسائل السلامة وترابط المساكن الخشبية ببعضها وقرب أعلاف البرسيم لبعضها البعض، ساعد على انتشار الحريق، مطالبين بلدية تربة بإلزام الباعة بوسائل سلامة مناسبة.

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