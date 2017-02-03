شاهد "حساب المواطن" يحل وافداً على "الجنادرية 31".. إدخال وتحلق وشرح

فيما أكـدت "حـركية" أنها تتواجد لخـدمة ذوي الاحـتياجات ولخـدمة المجـتمع أيضاً

تصوير: عبدالملك سرور: أفردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الواجهة الأمامية لجناحها؛ ليكون مقراً للتسجيل والاستفسار عن الخدمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذي منذ ١ فبراير وهي "حساب المواطن".

ورصدت "سبق" عدداً من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك بعض المواطنين الراغبين في إدخال بياناتهم عبر "حساب المواطن".

وتَحَلّق عدد من موظفي الجناح حول المواطنين الراغبين في إدخال بياناتهم، وتقديم المساعدة لهم في حال احتاجوا إليها، وشرح طريقة الإدخال.

ويقدم جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدداً من الخدمات؛ إضافة إلى جناح لعدد من الجمعيات الخيرية؛ مثل جمعية "صعوبات التعلم"، وجناح "حركية"، ودور الإيواء، وغيرها.

من جانب آخر، قال مسؤول العلاقات العامة في جمعية حركية، سعد القحطاني، لـ"سبق": "إننا هنا لإيصال رسالة للمجتمع بأنه لا يوجد معوق لا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية؛ بل يمارس ويؤدي دوراً فاعلاً بالمجتمع".