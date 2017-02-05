شاهد .. حملة رقابية على صوالين الحلاقة بالطائف تكشف مخالفات بالجملة

منها عدم ارتداء "بالطو أبيض" واختفاء أجهزة تعقيم المستلزمات والمناشف

نفّذت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، حملة رقابية على صوالين الحلاقة بأرجاء المحافظة، بهدف متابعة تصحيح أوضاعها وإلزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المحال وفي أثناء العمل؛ حيث شملت الجولة 71 محلاً لصوالين الحلاقة خلال الأسبوع الأول.

وضبط مراقبو الإدارة مخالفات مختلفة؛ منها: عدم تشغيل واستخدام أجهزة التعقيم لمستلزمات الحلاقة، عدم وجود شهادات صحية للعاملين، سوء النظافة العامة، استخدام مناشف ملونة، استخدام أمواس متعددة الاستخدام، عدم ارتداء الزي الرسمي للعاملين (بالطو أبيض)، تجهيزات غير صالحة وتالفة.

وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، مع وضع المحال كافة التي رصدت بها مخالفات وتجاوزات تحت الرقابة اليومية لحين معالجة أوضاعها.

وأشارت "الأمانة "، إلى أن الحملة مستمرة لتشمل جميع صوالين الحلاقة بالطائف والضواحي؛ بهدف ضبط المخالفات وإلزامها بالتصحيح وفق الأنظمة والتعليمات، مشدّدة على ضرورة استخراج شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الصحية لضمان سلامة العاملين من الأمراض والأوبئة المعدية.