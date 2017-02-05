النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

شاهد .. حملة رقابية على صوالين الحلاقة بالطائف تكشف مخالفات بالجملة

منها عدم ارتداء "بالطو أبيض" واختفاء أجهزة تعقيم المستلزمات والمناشف

نفّذت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، حملة رقابية على صوالين الحلاقة بأرجاء المحافظة، بهدف متابعة تصحيح أوضاعها وإلزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المحال وفي أثناء العمل؛ حيث شملت الجولة 71 محلاً لصوالين الحلاقة خلال الأسبوع الأول.

 

وضبط مراقبو الإدارة مخالفات مختلفة؛ منها: عدم تشغيل واستخدام أجهزة التعقيم لمستلزمات الحلاقة، عدم وجود شهادات صحية للعاملين، سوء النظافة العامة، استخدام مناشف ملونة، استخدام أمواس متعددة الاستخدام، عدم ارتداء الزي الرسمي للعاملين (بالطو أبيض)، تجهيزات غير صالحة وتالفة.

 

  وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، مع وضع المحال كافة التي رصدت بها مخالفات وتجاوزات تحت الرقابة اليومية لحين معالجة أوضاعها.

 

وأشارت "الأمانة "، إلى أن الحملة مستمرة لتشمل جميع صوالين الحلاقة بالطائف والضواحي؛ بهدف ضبط المخالفات وإلزامها بالتصحيح وفق الأنظمة والتعليمات، مشدّدة على ضرورة استخراج شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الصحية لضمان سلامة العاملين من الأمراض والأوبئة المعدية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. حملة رقابية على صوالين الحلاقة بالطائف تكشف مخالفات بالجملة
سبق

نفّذت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، حملة رقابية على صوالين الحلاقة بأرجاء المحافظة، بهدف متابعة تصحيح أوضاعها وإلزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المحال وفي أثناء العمل؛ حيث شملت الجولة 71 محلاً لصوالين الحلاقة خلال الأسبوع الأول.

 

وضبط مراقبو الإدارة مخالفات مختلفة؛ منها: عدم تشغيل واستخدام أجهزة التعقيم لمستلزمات الحلاقة، عدم وجود شهادات صحية للعاملين، سوء النظافة العامة، استخدام مناشف ملونة، استخدام أمواس متعددة الاستخدام، عدم ارتداء الزي الرسمي للعاملين (بالطو أبيض)، تجهيزات غير صالحة وتالفة.

 

  وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، مع وضع المحال كافة التي رصدت بها مخالفات وتجاوزات تحت الرقابة اليومية لحين معالجة أوضاعها.

 

وأشارت "الأمانة "، إلى أن الحملة مستمرة لتشمل جميع صوالين الحلاقة بالطائف والضواحي؛ بهدف ضبط المخالفات وإلزامها بالتصحيح وفق الأنظمة والتعليمات، مشدّدة على ضرورة استخراج شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الصحية لضمان سلامة العاملين من الأمراض والأوبئة المعدية.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
01:40 PM
منها عدم ارتداء "بالطو أبيض" واختفاء أجهزة تعقيم المستلزمات والمناشف

شاهد .. حملة رقابية على صوالين الحلاقة بالطائف تكشف مخالفات بالجملة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
8
9,450

نفّذت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، حملة رقابية على صوالين الحلاقة بأرجاء المحافظة، بهدف متابعة تصحيح أوضاعها وإلزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المحال وفي أثناء العمل؛ حيث شملت الجولة 71 محلاً لصوالين الحلاقة خلال الأسبوع الأول.

 

وضبط مراقبو الإدارة مخالفات مختلفة؛ منها: عدم تشغيل واستخدام أجهزة التعقيم لمستلزمات الحلاقة، عدم وجود شهادات صحية للعاملين، سوء النظافة العامة، استخدام مناشف ملونة، استخدام أمواس متعددة الاستخدام، عدم ارتداء الزي الرسمي للعاملين (بالطو أبيض)، تجهيزات غير صالحة وتالفة.

 

  وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، مع وضع المحال كافة التي رصدت بها مخالفات وتجاوزات تحت الرقابة اليومية لحين معالجة أوضاعها.

 

وأشارت "الأمانة "، إلى أن الحملة مستمرة لتشمل جميع صوالين الحلاقة بالطائف والضواحي؛ بهدف ضبط المخالفات وإلزامها بالتصحيح وفق الأنظمة والتعليمات، مشدّدة على ضرورة استخراج شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الصحية لضمان سلامة العاملين من الأمراض والأوبئة المعدية.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,182
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة