شاهد.. حملة موسّعة تضبط محلات مخالفة وتسحب رخص 8 ثلاجات بالكعيكة

إشعارات مراجعة للمزاولين خارج الحدود وتأكيد على تطبيق العقوبة المترتبة

نفّذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس، حملة شاملة على ثلاجات المواد الغذائية والمستودعات التموينية بسوق الجملة في منطقة الكعكية؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات، ومتابعة تنفيذ الشروط الصحية المطلوبة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي: إن البلدية حريصة على تفقد أوضاع السوق بصفة مستمرة؛ لضمان عدم وجود أي مخالفات تؤثر على الإصحاح البيئي؛ حيث نفّذ المراقبون، أمس، حملة موسعة على الحلقة، شَمِلت الثلاجات التموينية وعدداً من محلات البيع بالجملة، وتم ضبط عدد من المحلات المخالفة وإعطاؤهم إشعارات مراجعة بسبب مزاولة النشاط خارج حدود المحل، واستغلال الأرصفة في عرض البضائع، كما تم سحب رخص (8) ثلاجات وإعطاؤهم إشعارات لتلافي ما عليهم من ملاحظات.