شاهد.. "حوار" وطفل يتراقصان في أحد المرابض في مشهد فرائحي

أظهر مقطع فيديو طفل يتراقص مع "حوار" من الإبل في أحد المرابض، وبدآ يلهوان في الحظيرة في مشهد فرائحي، يؤكد مدى التعايش الذي يحدث غالباً بين الإنسان والحيوان وخصوصاً الإبل.

ويحتوي الفيديو على شيلة شعرية اختُلِف حولها، هل تم تركيبها على المقطع فيما بعد، أم إنها سبب الرقص؟