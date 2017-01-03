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شاهد.. حية تبتلع "كنغر" من رأسه لذيله.. الحصان وقف مذهولاً

تخيل لو كنت مكان هذا الحصان، ماذا تفعل، فقد وقف حصان مذهولا في بلدة أسترالية يراقب عن كثب حية وهي تبلتع حيوان وولبي، فصيل من الكنغر، دون أن يدري ماذا يفعل.


وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد فوجئ الأسترالي بيرني وورسفورد بالمشهد في بلدة كوردانا شمالي كوينز لاند، فجلب الكاميرا وقام بالتقاط المشهد، ولكن ما لفت نظره أكثر كان الحصان الذي وقف مذهولا يراقب الحية وهي تبتلع رأس الكنغر، ثم بقية جسده.


وحسب شبكة " 7 نيوز" الإخبارية الأسترالية: فتحت الحية فمها عن آخره وببطء وراحت تبتلع الكنغر من رأسه جزءا جزءا، فقد كانت مخالبه لا تزال بالخارج، حتى وصلت إلى الذيل.


ولا يعرف إن كان الكنغر حيا عند بدء ابتلاعه أم لا.  

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شاهد.. حية تبتلع "كنغر" من رأسه لذيله.. الحصان وقف مذهولاً
سبق

تخيل لو كنت مكان هذا الحصان، ماذا تفعل، فقد وقف حصان مذهولا في بلدة أسترالية يراقب عن كثب حية وهي تبلتع حيوان وولبي، فصيل من الكنغر، دون أن يدري ماذا يفعل.


وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد فوجئ الأسترالي بيرني وورسفورد بالمشهد في بلدة كوردانا شمالي كوينز لاند، فجلب الكاميرا وقام بالتقاط المشهد، ولكن ما لفت نظره أكثر كان الحصان الذي وقف مذهولا يراقب الحية وهي تبتلع رأس الكنغر، ثم بقية جسده.


وحسب شبكة " 7 نيوز" الإخبارية الأسترالية: فتحت الحية فمها عن آخره وببطء وراحت تبتلع الكنغر من رأسه جزءا جزءا، فقد كانت مخالبه لا تزال بالخارج، حتى وصلت إلى الذيل.


ولا يعرف إن كان الكنغر حيا عند بدء ابتلاعه أم لا.  

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
04:15 PM

شاهد.. حية تبتلع "كنغر" من رأسه لذيله.. الحصان وقف مذهولاً

A A A
أيمن حسن - الرياض
15
23,595

تخيل لو كنت مكان هذا الحصان، ماذا تفعل، فقد وقف حصان مذهولا في بلدة أسترالية يراقب عن كثب حية وهي تبلتع حيوان وولبي، فصيل من الكنغر، دون أن يدري ماذا يفعل.


وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد فوجئ الأسترالي بيرني وورسفورد بالمشهد في بلدة كوردانا شمالي كوينز لاند، فجلب الكاميرا وقام بالتقاط المشهد، ولكن ما لفت نظره أكثر كان الحصان الذي وقف مذهولا يراقب الحية وهي تبتلع رأس الكنغر، ثم بقية جسده.


وحسب شبكة " 7 نيوز" الإخبارية الأسترالية: فتحت الحية فمها عن آخره وببطء وراحت تبتلع الكنغر من رأسه جزءا جزءا، فقد كانت مخالبه لا تزال بالخارج، حتى وصلت إلى الذيل.


ولا يعرف إن كان الكنغر حيا عند بدء ابتلاعه أم لا.  

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