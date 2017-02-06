شاهد.. خزّان مياه مفتوح يتربّص بضحاياه بحديقة في سبت العلايا

ناشد أهالي حي الخالدية بسبت العلايا، مسؤولي بلدية بلقرن، درء خطر خزّان مياه غير مُغلق بحديقة الخالدية، مؤكدين أنه يتربّص بضحاياه من المتنزّهين، خصوصاً الأطفال.

وزارت "سبق" الحديقة ورصدت فتحة الخزّان الرئيسي لها والذي لم يُحكم إغلاقه جيّداً، مشكّلاً بذلك خطورة حقيقية على روّادها من الأهالي والزوّار.

ورصدت "سبق" عدم التنسيق الهندسي المُناسب لسلالم المدخل الغربي للحديقة والذي يُشكّل عائقاً لدخول الزوّار إليها، خصوصاً كبار السن والأطفال؛ بسبب ارتفاع عتَبَة السلالم الخرسانية عن أرضية الحديقة.