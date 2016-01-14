"العليان" يشيد بدور المسؤولين في عودة "دارين".. ومختصون: الأم قد تلاحَق قانونيًّا

في مراسم تسليم الطفلة المعنَّفة لأمها.. دموع الفرح تنهمر.. و"التنمية الاجتماعية": ستُطبَّق العقوبات

تصوير: مشعل الزهراني:

سلم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان مساء اليوم الطفلة المعنفة دارين ذات الأربعة أشهر لوالدتها في مقر الفرع بمحافظة جدة بحضور المحامي ومندوب من شرطة جدة، فيما أعربت والدة الطفلة أم دارين عن سعادتها بتسلم طفلتها.



وأعرب العليان عن شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على متابعته وتوجيهه ولوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص الذي كان يتابع مجريات قضية الطفلة المعنفة.



وأوضح العليان أن رقم الحماية 1919 يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات داعياً من يتعرض أو تتعرض للعنف التواصل، منوهاً بدور شركائهم وزارة الداخلية في الوصول إلى المُعنف لتتم معالجة ما حدث له، مشيرًا إلى أن الطفلة المعنفة أُخضعت للكشف الطبي واتضح سلامتها من أي عارض صحي، مشيرًا أنه سيتم متابعة حالتها من خلال والدتها حيث تعتبر مواطنة سعودية.



في سياق متصل أوضح لـ"سبق" المحامي عبدالعزيز باتل العنزي أنه تسلم تعميداً من هيئة حقوق الإنسان بالترافع عن الطفلة دارين ووالدتها مساء أمس، كما تسلم وكالة من والدتها، مشيرًا أنه بدأ فور تسلمه للقضية بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



وأكد العنزي أنه تلقى اتصالاً بعد صلاة الجمعة اليوم بأنه سيتم تسليم الطفلة لوالدتها وأنه سيبدأ في المطالبة بحقوق موكلته وابنتها مثل الحضانة والأوراق الثبوتية للطفلة والكثير من الأمور التي سيضع لها استراتيجية معينة، وأنه سيتم تصحيح أوضاع الطفلة والمطالبة بمحاسبة المعنف، منوهاً بأن موكلته لن تتعرض لأي مساءلة لتشهيرها بوالد طفلتها.



يأتي هذا فيما أشار مختصون لـ"سبق" أن الأم قد تتعرض للملاحقة القانونية نتيجة تشهيرها بوالد الطفلة وعدم استخدامها للقنوات الصحيحة في الإبلاغ، مؤكدين أنه من يتعرض لأي نوع من الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو خلافها من المخالفات التي نص عليها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل عليه أن يلجأ للجهات المختصة ممثلة بمركز بلاغات التعرض للإيذاء على الرقم 1919 والذي يعمل بسبعين خط استقبال.



وأهاب المختصون بالجميع بعدم اللجوء للتشهير بالأفراد من خلال نشر معلوماتهم الشخصية مثل الهويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نص صريح بأسمائهم الشخصية لكون ذلك قد يعرضهم لعقوبة التشهير الواردة بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة نصف مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.



‏وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد سلّمت، مساء اليوم، الطفلة المُعَنّفة "دارين" إلى والدتها في مكة المكرمة، حيث قال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل مخاطباً مستخدمي "تويتر" الذين تفاعلوا مع قضيتها: "شكراً لتفاعلكم..‏ تم بحمد الله تسليم ‫الطفلة المُعَنّفة إلى والدتها، وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المُعَنِّف".



وكانت فِرَق الحماية قد تَسَلّمت الطفلة في وقت سابق فيما أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على والدها المتهم بالتعنيف.