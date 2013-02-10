شاهد.. "دعاة مكة" يزورون جنودنا البواسل في الحد الجنوبي

​أطلقوا حملة "شكراً جنودنا البواسل" ضمن "الملتقى الثقافي"

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة بعنوان "شكراً جنودنا البواسل"، ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، لزيارة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ودعمهم وتأييدهم، والذين ضربوا أروع الأمثلة في الذود عن دينهم ووطنهم.

وأوضح مدير الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ علي العبدلي، أن هدف زيارة عدد من دعاة الفرع ومنسوبيه للجنود المرابطين في الحد الجنوبي والالتقاء بهم، هو تأييدهم ودعمهم، وتأكيد على موقفهم المشرف في الذود عن دينهم ووطنهم، مشيراً إلى أن الدعاة سيلقون الكثير من المحاضرات التوعوية والندوات وخطب الجمع بين الجنود في مقارهم.

وأشار إلى أن الدعاة سيقدمون هدايا للجنود، كما سيقدم الدعاة السجل الذهبي للحملة، والذي أعده أكثر من 300 موظف من منسوبي الفرع، ويحوي رسائل الدعم والتأييد والدعاء للجنود بالنصر والتمكين والعودة -بإذن الله- سالمين غانمين إلى أهليهم.