شاهد.. دهم مستودع بـ"حلقة الطائف" يكشف 2160 مادة غذائية فاسدة

تم إغلاقه والتحفظ على المضبوطات وجارٍ تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة

دهم مراقبو أمانة الطائف، مستودعاً للمواد الغذائية بحي الحلقة الغربية، وجرى ضبط 2160 مادة غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ على المضبوطات، مع إغلاق المستودع، وجارٍ تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق صاحب المستودع.

ووقف مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف والمراقبون على المخالفات والتجاوزات التي شملت عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية بالموقع، والتهاون والاستهتار بصحة المستهلك، وقد وسعت الأمانة دائرة مراقبتها للمحالّ والمستودعات المتخصصة ببيع وتداول المواد الغذائية بالحي والأحياء المجاورة؛ لمنع أي تجاوزات أو تداول للأغذية الفاسدة.