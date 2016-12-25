النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. دهم مستودع بـ"حلقة الطائف" يكشف 2160 مادة غذائية فاسدة

تم إغلاقه والتحفظ على المضبوطات وجارٍ تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة

دهم مراقبو أمانة الطائف، مستودعاً للمواد الغذائية بحي الحلقة الغربية، وجرى ضبط 2160 مادة غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ على المضبوطات، مع إغلاق المستودع، وجارٍ تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق صاحب المستودع.

ووقف مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف والمراقبون على المخالفات والتجاوزات التي شملت عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية بالموقع، والتهاون والاستهتار بصحة المستهلك، وقد وسعت الأمانة دائرة مراقبتها للمحالّ والمستودعات المتخصصة ببيع وتداول المواد الغذائية بالحي والأحياء المجاورة؛ لمنع أي تجاوزات أو تداول للأغذية الفاسدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. دهم مستودع بـ"حلقة الطائف" يكشف 2160 مادة غذائية فاسدة
سبق

دهم مراقبو أمانة الطائف، مستودعاً للمواد الغذائية بحي الحلقة الغربية، وجرى ضبط 2160 مادة غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ على المضبوطات، مع إغلاق المستودع، وجارٍ تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق صاحب المستودع.

ووقف مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف والمراقبون على المخالفات والتجاوزات التي شملت عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية بالموقع، والتهاون والاستهتار بصحة المستهلك، وقد وسعت الأمانة دائرة مراقبتها للمحالّ والمستودعات المتخصصة ببيع وتداول المواد الغذائية بالحي والأحياء المجاورة؛ لمنع أي تجاوزات أو تداول للأغذية الفاسدة.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
01:19 PM
تم إغلاقه والتحفظ على المضبوطات وجارٍ تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة

شاهد.. دهم مستودع بـ"حلقة الطائف" يكشف 2160 مادة غذائية فاسدة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
4
6,630

دهم مراقبو أمانة الطائف، مستودعاً للمواد الغذائية بحي الحلقة الغربية، وجرى ضبط 2160 مادة غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ على المضبوطات، مع إغلاق المستودع، وجارٍ تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق صاحب المستودع.

ووقف مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف والمراقبون على المخالفات والتجاوزات التي شملت عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية بالموقع، والتهاون والاستهتار بصحة المستهلك، وقد وسعت الأمانة دائرة مراقبتها للمحالّ والمستودعات المتخصصة ببيع وتداول المواد الغذائية بالحي والأحياء المجاورة؛ لمنع أي تجاوزات أو تداول للأغذية الفاسدة.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
1,363
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,050
1200

1200

17 ديسمبر
5,679
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,987

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة