تصوير: عبدالله النحيط: تزين جناح رئاسة الحرمين الشريفين المشارك في الجهة الجنوبية من "جنادرية31" بوثائق ورسائل متبادلة بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدد من الملوك، تنشر "سبق" لقرائها سلسلة منها خلال أيام "التراث والثقافة" الدائرة فعالياتها حالياً شمال العاصمة. واتسمت صفة وأسلوب الخطاب بالاحترام، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. وجاء نص الرسالة التي تسلمها كسرى من رسول الأمة كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك".

شاهد.. "رئاسة الحرمين" في الجنادرية: هذه رسالة النبي إلى "كسرى الفرس" عيسى الحربي سبق 2017-02-07 تصوير: عبدالله النحيط: تزين جناح رئاسة الحرمين الشريفين المشارك في الجهة الجنوبية من "جنادرية31" بوثائق ورسائل متبادلة بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدد من الملوك، تنشر "سبق" لقرائها سلسلة منها خلال أيام "التراث والثقافة" الدائرة فعالياتها حالياً شمال العاصمة.



واتسمت صفة وأسلوب الخطاب بالاحترام، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن.



وجاء نص الرسالة التي تسلمها كسرى من رسول الأمة كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك".



07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438 11:10 PM

اخر تعديل 08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438 09:37 AM

اتسمت بالاحترام والدعوة بالتي هي أحسن

شاهد.. "رئاسة الحرمين" في الجنادرية: هذه رسالة النبي إلى "كسرى الفرس"





A A A





199 مشاركة

تصوير: عبدالله النحيط: تزين جناح رئاسة الحرمين الشريفين المشارك في الجهة الجنوبية من "جنادرية31" بوثائق ورسائل متبادلة بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدد من الملوك، تنشر "سبق" لقرائها سلسلة منها خلال أيام "التراث والثقافة" الدائرة فعالياتها حالياً شمال العاصمة.



واتسمت صفة وأسلوب الخطاب بالاحترام، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن.



وجاء نص الرسالة التي تسلمها كسرى من رسول الأمة كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك".

